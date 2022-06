Familiares de secuestrados piden a ExFARC información de desapariciones

Durante el segundo día de las audiencias de reconocimiento de los secuestros por parte del último secretariado de las FARC, las víctimas en Norte de Santander les han pedido a los responsables que después de tantos años entreguen información concisa sobre las personas que aún no han aparecido.

Durante este ejercicio que se realiza en la Justicia Especial para La Paz JEP se reconoció que se utilizaba esta práctica para poder financiar a este grupo guerrillero, y se espera conocer más detalles de personas que nunca retornaron de los secuestros.

Edilia Velásquez quien es hermana del cabo Héctor Velásquez Carrillo del Ejército Nacional, le dijo a Caracol dijo que han sido décadas en donde han esperado una respuesta.

“Yo le pido de corazón a las FARC que por favor tengan piedad de nosotros, de estas familias que hemos sufrido este flagelo del secuestro, que ya son 20 largos años del secuestro de mi hermano Héctor Velásquez Carrillo y no hemos tenido ni una sola noticia, no sabemos de su paradero o si está sepultado allá en las montañas del Catatumbo, no sabemos si está vivo o muerto y que por favor nos definan para nosotros saber qué pasó con él, para saber cuál fue el destino que tuvo con este secuestro, esto es un impacto que nos ha marcado el corazón y en ningún momento se puede retirar de nuestras mentes pensando en dónde está, el no hizo nada para que lo tengan de esta forma porque fue un hombre campesino inocente que buscaba era ayudar a su familia y le trocaron esos sueños”, dijo la familiar.

La primera audiencia que se realizó durante este martes 21 de junio duró más de ocho horas en el auditorio principal de la biblioteca Virgilio barco en Bogotá. Durante el miércoles 22 de junio se realizó la segunda audiencia en donde se reconoció que las víctimas de los secuestros muchas veces eran buscadas en las páginas amarillas. Se espera que durante este jueves 23 de junio inicie el tercer y último capítulo de estas audiencias.