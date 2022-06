Arrieros del Tayrona se rehúsan a dejar los paseos en caballos

Luego que la arriería quedara prohibida en el Parque Tayrona, los arrieros se declaran en aprietos y ahora se rehúsan a dejar esta actividad pese al llamado de atención de la entidad. Tampoco quieren firmar el acuerdo entre Parques Nacional para el cese de este ejercicio turístico en la reserva natural.

Los voceros de las asociaciones de Cooperativas de Arrieros del Parque Tayrona dicen que “nosotros pensamos en seguir en diálogo y hasta que no se garantice algo estable para los arrieros, vamos a estar en la pelea”.

“Hasta que Parques Nacionales no cumpla y no haya algo concreto y serio, nosotros vamos a seguir ahí. No nos estamos negando a las negociaciones, porque sabemos que se ha venido sacando desde hace rato (…) pero es que Parques quiere sacarnos con migajas; no quiere hacerse responsable a esa actividad que venimos haciendo muchos años, de ahí se sustentan muchas familias”, dijo Miguel Meneses, arriero.

Por otra parte, se conoció que en el Parque Tayrona se reportó un accidente de un turista que se transportaba en estas bestias. La persona fue auxiliada y llevada a una clínica. No hubo lesiones graves.