Ganadores y perdedores en Boyacá tras elección de Petro como Presidente

Con la victoria de Gustavo Petro del Pacto Histórico, gana en Boyacá los senadores, Jorge Londoño y César Pachón, la senadora, Sandra Ortiz y el representante a la Cámara, Pedro Suárez Vacca.

Del otro lado, pierden el senador, Ciro Ramírez, la representante a la Cámara, Ingrid Sogamoso y el representante, Eduar Alexis Triana, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, la recién electa senadora Carolina Espitia (Partido Alianza Verde), y el recientemente electo representante a la cámara por Boyacá Wilmer Castellanos (Partido Alianza Verde), quienes apoyaron al ingeniero Rodolfo Hernández, de la liga de Gobernantes Anticorrupción.

El senador, Jorge Londoño en su cuenta de twitter manifestó: “Vientos de cambio llegan a nuestra tierra ¡Sí se pudo, Si pudimos…¡Felicitaciones Colombia!”.

La senadora, Sandra Ortiz en sus redes sociales anunció: “La fe venció al miedo #PetroEsPresidente”.

El senador electo César Pachón dijo: “En Boyacá subimos más de 60 mil votos. Redujimos distancias de más de 100 mil votos con Rodolfo. Ganamos con ventaja en los municipios más estratégicos. Les dije ¡Recuperamos Boyacá! Voto a voto”.

El senador Ciro Ramírez indicó: “Los colombianos decidieron y respeto la democracia. Nuestras instituciones tendrán un reto muy grande. Desde el congreso y en la oposición haré un control político para proteger la libertad de empresa, el empleo, la seguridad jurídica y en general todas las libertades”.

El representante a la cámara electo Wilmer Castellanos sostuvo que, “Ejercer el derecho al voto, desde el respeto por los demás, es el primer aporte para la democracia y un acto para el inicio de la transformación social en nuestro país”.

La senadora electa Carolina Espitia indicó, “que hoy gane la democracia y prime el respeto con quien piensa diferente. Amigos, compañeros y familia, que hoy nuestro voto sea por la reconciliación de nuestro país, contra el odio y el desprestigio, vamos a respaldar la Paz”.

Además, el ex gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, quien se había unido a la campaña de Rodolfo Hernández se pronunció, y en diálogo con Caracol Radio sostuvo que “si le va bien a Gustavo Petro ya Francia le irá bien a Colombia”.

En el mensaje Amaya aseguró que “con esperanza, serenidad y amor por esta amada tierra, voté por el ingeniero Rodolfo Hernández”, sin embargo, tras la victoria del candidato del Pacto Histórico, Amaya envió mensajes positivos para Petro.

“Creo que nuestra labor, de quienes estamos en la otra orilla, es llamar a la unión, llamar a reconciliar las heridas. He insistido siempre en que un país dividido no prevalece (...) fue una campaña muy difícil. Nuestra mano extendida, por lo menos de mi parte para que al país le vaya bien ” puntualizó el ex gobernador, Carlos Amaya.