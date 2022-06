CNE definirá si avanza proceso de revocatoria del alcalde de Villa de Leyva

Tras desarrollarse una audiencia publica entre los promotores de la revocatoria de mandato ‘Comité Promotor de la Revocatoria del mandato Villa de Leyva somos todos', y el alcalde electo del municipio por el partido alianza verde Josué Javier Castellanos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene en sus manos definir si se avanza o no con el proceso que busca quitarle el mandato al alcalde en mención.

“En la audiencia pública se expusieron muchas promesas del Programa de Gobierno que no se han cumplido por parte de la administración del alcalde Javier Castellanos. No estamos conformes, no vemos ninguna voluntad política del alcalde, y mucho menos, hemos visto reflejados nuestros impuestos en el crecimiento del pueblo. Quedamos a la espera de la aprobación del CNE para seguir con la recolección de firmas”, sostuvo Diana Montejo, vocera de la iniciativa ciudadana.

Por su parte, el alcalde Josué Javier Castellanos, le solicitó a la comunidad en la audiencia, con presencia del magistrado encargado, la registraduría y la procuraduría, “sentarse a dialogar y a construir desde la diferencia lo que mejor convenga para el municipio, para que conciliemos de la mejor forma, pues considero que en este momento desarrollar una revocatoria, a poco meses de finalizar mi periodo electoral, será un desgaste para todos, en términos de recursos económicos y administrativos, por eso, invito a toda la comunidad a que nos permitamos un diálogo para revisar todo lo que aún les preocupa, pues por ahora, he presentado todas las pruebas necesarias sobre el trabajo que estamos haciendo, tanto que hasta Villa de Leyva está siendo piloto nacional en términos de eficiencia administrativa, así que me parece que lo más conveniente es que todos vayamos hacia el mismo lado, construyendo para el pueblo, y no generando ciertos retrasos que podrían darse con este tipo de procesos, a portas de despedirme de la alcaldía”, sostuvo Castellanos.

El alcalde Castellanos fue elegido en octubre del 2019 con 3.248, el 35.35% del total de votantes para esa fecha.

Para buscar su revocatoria, el CNE debe autorizar la recolección de firmas de la ciudadanía, que serían cerca de 1.000 las firmas necesarias para avanzar en el proceso de revocatoria de mandato en ese municipio de Boyacá.