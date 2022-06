Comenzó en simultáneo el plan parcial y definitivo sobre la vía del Metro

Al mismo tiempo comenzaron las soluciones parciales y finales para la socavación ocurrida en la vía férrea del Metro de Medellín, por la filtración de la quebrada La Cantera entre Tricentenario y Caribe.

El plan parcial, según la alcaldesa encargada, Andree Uribe, es primero vaciar concreto sobre la socavación para habilitar la otra semana el paso del Metro, mientras se continúa con la reparación definitiva sin interrumpir el servicio.

“Estamos inyectando concreto en el orificio que pudimos visualizar. Esta acción durará alrededor de dos o tres días, pero hay que esperar a que se concrete y quede fijo para no poner en riesgo la vía férrea. Esta alternativa va a permitir que la próxima semana podamos reestablecer el servicio”, afirmó.

Tomás Elejalde, gerente del Metro, afirmó en 6AM de Caracol Radio que la solución definitiva puede tardar buen tiempo, porque el problema no es la víaférrea, es el río y la filtración de agua que está afectando la vía del tren. No obstante, la entidad por sí sola no cuenta con los recursos y capacidades.

El gerente propuso que “un frente común para poder atender el problema del Metro de Medellín, porque la entidad solo atiende la margen que corresponde a su vía férrea, pero el río necesita una atención integral que tiene que hacerse de manera interinstitucional”.

El Metro de Medellín insistió en que otra solución es avanzar con la construcción del Tren del Río, que conecte con el Metro cuando ocurran contingencias como la actual. Esa propuesta la hizo la entidad desde el 2006 y hoy está en veremos.