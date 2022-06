Consejo de Estado declaró nulo nombramiento del rector de la UFPS en Cúcuta

Los impedimentos legales que se habían argumentado por parte del demandante de la elección del rector de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, fueron ratificados por el Consejo de Estado en una sentencia dada a conocer en las últimas horas.

La sala de lo contencioso administrativo de la sección quinta del Alto Tribunal falló a favor de Jorge Heriberto Moreno Granados, revocando la sentencia del 8 de abril del 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y declarando nula la elección Héctor Miguel Parra López, como rector de esta alma máter.

Moreno Granados quién presentó esta demanda, le dijo a Caracol Radio que ahora se debe hacer un nuevo proceso para designar un rector, acatando los parámetros establecidos dentro de los estamentos de la Universidad.

“En segunda instancia me dieron la razón como demandante en que el Consejo Superior Universitario no podía designarlo como rector el 25 de junio del 2021 por que sobre el pesaban unos impedimentos de orden legal, ellos hicieron caso omiso porque Héctor Miguel Parra López no podía continuar al frente de la rectoría, los argumentos son los limites de temporalidad establecidos en el decreto 1083 que dice que los jubilados podían ocupar como rectores solo hasta cumplir 70 años de edad, pero el el 12 de marzo del 2021 cumplió los 70 años y debía retirarse por que ya estaba impedido, además en este mismo decreto dice que no se pueden reintegrar al empleo publico a los pensionados por vejez y sean mayores de 70 años” dijo el funcionario.

El demandante agradeció a la justicia esta decisión y afirmó que “otro de los aspectos que tuvo la sección quinta para anular la designación de Parra López es que ellos argumentaron hay una norma que es el artículo 19 de la ley 344 de 1996 que permite que los docentes que llegaran a la edad de retiro forzoso de 70 años pudiesen trabajar si tenían la pensión suspendida, el pretendía trabajar 10 años más hasta los 80 pero la sección quinta dijo que no era cierto, porque la condición de el retirarse de la carrera administrativa en el 2015 y optar la pensión lo invalidaba”.

Según Moreno Granados la última reunión del Consejo Superior de la Universidad el 25 de junio del 2021 no fue pacifica por que el gobernador Silvano Serrano y la delegada del Ministerio de Educación se abstuvieron de votar por no tener claridad de las normas, y al salir este fallo les da la razón de la ilegalidad de la elección.