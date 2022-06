Piden al gobierno intervención por el puente Mariano Ospina Pérez / ()

Luego que se presentará una afectación en una loza del puente Mariano Ospina Pérez y generará las dificultades en materia de movilidad, los dirigentes políticos han pedido al gobierno nacional revisar el consorcio encargado de estos trabajos.

Elkin Caballero, ex alcalde de el municipio de El Zulia aseguró " hemos venido advirtiendo como empresarios, habitantes de El Zulia y ex alcalde del municipio, las dificultades que se han presentado con la construcción del Mariano Ospina, los retrasos son muy grandes y no se ha logrado avanzar en el proyecto".

"Hemos emitido una comunicación al gobierno nacional, para que se revise el consorcio encargado tenemos un retraso del 50% y el puente estaba programado para ser entregado en el mes de Agosto, con lo sucedido en días anteriores ha dejado en evidencia que podemos quedar incomunicados en cualquier momento". Señaló

Las autoridades locales y la veeduría del puente Mariano Ospina han solicitado explicaciones por los problemas que se han presentado en la construcción de una nueva infraestructura que comunica a Cúcuta con la costa caribe.