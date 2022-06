No a vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina en Caquetá

Municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, le dicen no a la campaña que adelanta el ICA regional Caquetá en su primera fase de vacunación a bovinos contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina en este el ciclo, la operación de frigoríficos como COFEMA S.A., se mira afectada por la falta de ganado de estos sectores del Caquetá.

Según Milton Chávez López, gerente de COFEMA S.A “Esta situación incide negativamente en la operación del beneficio bovino en la Compañía en este segundo semestre del año, porque recibimos ganado de estos municipios que es beneficiado para clientes nacionales, principalmente, el Valle del Cauca”. Afirmo el funcionario.

Así mismo, explico el alcalde de SAN Vicente del Caguan que “la no vacunación se debe a que todos están de acuerdo a que se vacuna todas las cabezas de ganado estén donde estén o no se vacuna ninguna. Esto por la decisión tomada por el ICA de no vacunar al ganado que está en zona de parques” añadió el mandatario.

Al momento el frigorífico más grande del Caquetá COFEMA S.A., viene surtiendo de carne en canal el mercado de los departamentos del sur del Huila, Tolima, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, Bolívar y Atlántico.