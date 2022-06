Preocupación por jóvenes desaparecidos en el Catatumbo / ()

Sigue siendo un misterio para autoridades y organizaciones como la mesa de personas desaparecidas en el departamento, la suerte de los jóvenes que han aparecido en los últimos meses en videos de las disidencias, reconociendo que han cometido delitos.

No existe registro de denuncias por desaparición, no aparecen reportes en medicina legal por homicidio, hecho que deja sin mayor capacidad de acción a las entidades.

Una defensora de derechos humanos dijo a Caracol Radio que, “mientras que el familiar no haga la declaración de esa victima que esta desaparecida, como representantes no podemos ejercer esa acción de poder ejecutar o incluirlo como una persona desaparecida, porque muchas veces por miedo la familia no denuncia”.

Explico que, “primero se debe denunciar en la Defensoría del pueblo, en la Fiscalía y hacer la ruta correspondiente para poder hacer la acción, porque podemos decir este grupo de muchachos se desaparecieron, pero si la madre o el familiar denuncia ese es el limitante”.

El delito de desaparición sigue generando dramas en familias de municipios de frontera y el Catatumbo.