Conexiones ilegales de agua en predio entre Bayunca y Pontezuela

Aguas de Cartagena identificó una conexión ilegal a la infraestructura del servicio de acueducto, en un predio - finca donde se construye un proyecto urbanístico, en el km 18, vía que conduce a los corregimientos Bayunca y Pontezuela.

Este procedimiento se llevó a cabo durante unas inspecciones rutinarias del área de agua no contabilizada y tras realizar pruebas hidráulicas, fue divisada una toma no controlada que ingresaba a la construcción del proyecto, la cual fue retirada. Igualmente se constató que esa construcción no cuenta con la aprobación de la factibilidad de servicios por parte de Acuacar.

Según estima la empresa, por esta defraudación ha dejado de facturar 1.272 m3 de agua, valorados en $4.550.190.

Estos sistemas adulterados impactan la infraestructura de acueducto, y ponen en riesgo la calidad del agua que se suministra a los usuarios que residen en esa zona.

Es importante reiterar que además de la inmediata suspensión, corte del servicio y cobro por los consumos dejados de facturar a que tiene derecho Acuacar, se podría tipificar la comisión de un delito de fraude por la manipulación indebida de la red de acueducto, lo cual conlleva a una acción penal.

El nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia determina las infracciones que afectan la seguridad y bienes con respecto a la prestación de los servicios públicos, que dan lugar a la aplicación de multas que oscilan entre, $393.440 (16 smdlv) y $786.880 (32 smdlv), a quien incurra en uno o más de tales comportamientos.