Piden acelerar apertura de comedores para el PAE en Cúcuta

El operador del plan de alimentación escolar en Cúcuta cumple un mes de operación con algunas dificultades, en algunos sectores se han presentado quejas por la calidad de la fruta que se entrega a los menores beneficiarios del Plan de alimentación escolar en Cúcuta.

El secretario de educación Luis Eduardo Royero, dijo a Caracol Radio que, “las dificultades para el operador son múltiples, han tratado de cumplir con la entrega de los productos establecidos en la minuta, no obstante, ha referenciado alguna dificultad para la adquisición para la fruta de cosecha que estaban establecido, esto ha generado algunos inconvenientes menores en el proceso del PAE”.

Explicó que, “la proyección son productos de cosecha y sin embargo el traslado, la compra, hay que entender que son 78 mil productos o unidades de producto diario”, señaló Royero.

Por otra parte, la comunidad pide que se avance en la adecuación y puesta en marcha de los comedores escolares, ante los problemas económicos que enfrentan las familias de muchos estudiantes de jornada única, que deben estar en la institución desde las 6 de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

Fabiola Acevedo, acudiente de un estudiante de la comuna seis dijo a Caracol Radio que, “la situación que se nos presenta acá es, no tenemos abierto el comedor escolar de nuestros hijos, nos afecta mucho, porque muchos no tenemos un buen trabajo, por ejemplo, mi hija sale a las cuatro de la tarde, me toca comprarle el almuerzo y afecta mi economía”.

Una de las respuestas que se entregan por parte de las autoridades sobre la habilitación de los comedores, se dará una vez finalice el periodo de vacaciones de junio.