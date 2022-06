Familia de campesino herido desmiente versión del ejército

La familia de Elkin Machuca Salas advierte que los hechos ocurrieron en un predio de su propiedad y que no encuentran una respuesta por parte del ejército frente a los hechos ocurridos en zona rural del municipio de Tibú.

La persona se ha desempeñado como líder comunitario, presidente de la junta de acción comunal y es reconocido deportista en el municipio, advierte su esposa, que lo acompaña en una clínica de la capital de Norte de Santander, donde tratan los médicos de estabilizar sus funciones respiratorias, ante la gravedad de las heridas que sufrió.

Sandra Patricia Laguado Molina esposa de la persona herida dijo a Caracol Radio que, “el ejército no me ha respondido, no me ha dado como tal una respuesta, de que sucedió ese día, porque reacciono de esa manera el soldado, ayer tuvimos una conversación muy corta con el teniente coronel Valenzuela, pero solo vino a traerme unas noticas sobre una noticia que ellos habían dado”.

Agregó que, “mi esposo hasta hace poco el presidente saliente del barrio brisas de villas de paz de Tibú, él es futbolista, la mayoría de gente en Tibú lo conoce porque a él le gusta mucho el futbol, mucha gente lo conoce porque él ha trabajado en palma, guadañando, cosechando, gracias a Dios hace dos años compramos una finquita, donde fueron los hechos”.

Explicó que, “el informe que ellos enviaron a la prensa y dice que eso fue en la vereda las palmas, donde las cosas no ocurrieron así, no fue allá en la vereda las palmas, la vereda donde ocurrió fue en la vereda el retiro, nosotros estamos en límites entre Oru siete y el Retiro, eso ocurrió en nuestra finca, ellos llegaron el día jueves por la mañana, llegaron tipo 5:30 am se instalaron, cerca del camino, único que tenemos de entrada y salida de la finca”.

La familia clama acompañamiento del ejército y esperan la evolución de Elkin Machuca, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, reconoció que los soldados le prestaron los primeros auxilios.