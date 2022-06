Cierres en vías aledañas al Aeropuerto de Cartagena por la maratón

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), administradora y operadora del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, informa a medios de comunicación y a la comunidad de Cartagena sobre el cierre de algunas vías que son de gran importancia para la movilidad de La Heroica, por motivo de la “Media Maratón al Mar”, que se llevará a cabo este domingo 5 de junio de 2022.

El cierre de algunos accesos, son estos: Avenida Miramar, Avenida Pedro de Heredia, Avenida Luis Carlos López, Avenida Pedregal, Avenida San Martín, Avenida Blas de Lezo, Calle Larga, Calle del Arsenal y las calles 5 y 6 en Bocagrande. Adicionalmente, es clave resaltar que a medida que los competidores vayan terminando con la carrera, se irán habilitando las vías que hayan sido cerradas.

Recomendaciones

La logística creada en torno a la carrera por parte de la Alcaldía de Cartagena y la Media Maratón al Mar, han distribuido varias recomendaciones a tener en cuenta por todos los cartageneros, para su mejor movilización.

Todas las personas que vayan desde Bocagrande o Cabrero hacia Manga, Bazurto, corredor de carga o el Bosque, pueden tomar él desvió por Torices.

Todas las personas que vayan desde el Centro hacia Manga, Bazurto, corredor de carga o el Bosque, pueden tomar la calle de la Media Luna y el puente caído (calle 30).

Todas las personas que vayan desde Manga hacia Bocagrande o el Centro Histórico, podrán tomar la Avenida Pedro Heredia y la Avenida Santander.

De igual forma, los organizadores mencionan que “se habilitará contraflujo en la Avenida San Martín desde la Calle 10, para todos los vehículos que deseen salir de Bocagrande.

Datos de la Carrera

La Media Maratón al Mar, es una de las carreras más esperadas en el año, ya que todos los corredores compiten sanamente y pueden recorrer varios lugares históricos de La Heroica. Las distancias disponibles para todos los competidores son: 21K, 10K y 5K.

La carrera dará inicio a las 05:30 a.m. para los competidores de los 21K. Para los competidores de 10K, esta iniciará a las 05:45 a.m. y por último, para los 5K, todos los competidores de esta categoría empezarán a las 06:00 a.m. Adicional a esto, la carrera tendrá ciertos tiempos específicos para cada categoría, pero la hora máxima para terminar la competencia es las 8:30am.