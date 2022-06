Cartagena, sede del primer Festival de Pensamiento Iberoamericano Prisa

El próximo 7 de junio se llevará a cabo el Festival de Pensamiento Iberoamericano, un evento de Prisa Media y sus aliados informativos en Colombia, para reflexionar sobre América Latina y propuestas de destacadas personalidades para afrontar los retos que viven los países del continente, luego de dos años de pandemia y en medio de fuerte agitación social y política.

El Festival que se realizará en Cartagena en el Palacio de la Proclamación, será la oportunidad para abordar reformas de fondo y llegar a nuevos consensos hacia un crecimiento con equidad; hacer un balance sobre la transformación digital de la sociedad; y plantear un nuevo contrato social basado en la dimensión de los derechos sociales, en el marco de un pacto fiscal producto de un diálogo social efectivo con los diferentes actores sociales, económicos y políticos del hemisferio.

El evento iniciará con una conversación entre Pepa Bueno, Directora de El País, y Roberto Pombo, Director del Proyecto Electoral de PRISA, con los candidatos a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Posteriormente, se hará la instalación del evento por parte de Joseph Oughourlian, presidente del Consejo de Administración de PRISA; Carlos Núñez Murias, presidente de PRISA MEDIA; Ana Terrón Cusí, directora de la FIAPP -Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas-. Joaquín De Arístegui, embajador de España en Colombia y Felipe Cabrales Urdaneta, gerente general de Caracol Radio.

“Nuestro objetivo al realizar el Festival de Pensamiento Iberoamericano Prisa es fomentar un diálogo productivo de saberes que nos permita mirar desde diferentes perspectivas la situación actual de Colombia y de los demás países de la región. Somos conscientes de que la ciudadanía hoy exige más resultados a la democracia y por eso es clave conocer la opinión de expertos, para poder perfilar las acciones públicas y privadas que contribuirán a la construcción de nuevas políticas sociales en América Latina”,señaló Fernando Carrillo, Director Adjunto para América Latina de PRISA.

Los asistentes participarán de 4 paneles. El primero denominado “Los desafíos políticos y democráticos de América Latina”, será moderado por Gustavo Gómez y tendrá la intervención de María Fernanda Espinosa, ex canciller de Ecuador y ex presidente de la Asamblea de ONU; Michael Shifter, ex presidente del Diálogo Interamericano y Ana María Salazar, catedrática de ITAM en México, ex subsecretaria de Defensa de USA.

El Segundo Panel, versará sobre “Los desafíos económicos y el crecimiento inclusivo de América Latina” y será moderado por Alejandro Santos Rubino y participarán Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva CEPAL; Fabián Hernández, presidente CEO de Colombia, Telefónica Movistar; y Carlos Gabas, ex ministro de desarrollo social de Brasil.

Un tercer panel tratará “Los desafíos sociales, la inclusión social y la lucha contra la desigualdad” y contará con la moderación de Johanna Fuentes de W Radio. En este espacio los panelistas serán: Gina Magnolia Riaño, Secretaria General de la OISS; Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación de España y director general de Casa de América en Madrid; y María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina.

Por último, el panel titulado “El futuro de la libertad de prensa”, será moderado por Diana Calderón y tendrá la intervención de Jan Martínez Ahrens, director El País América; Mónica González Mujica, periodista y escritora chilena; y Jean Francois Fogel, Periodista y ensayista, ex asesor de la Dirección del diario Le Monde.

Sobre PRISA Media

PRISA Media es la unidad de negocio de PRISA que integra todos los medios del Grupo. Con una marcada vocación internacional, es la empresa de medios de comunicación número uno en el mundo de habla hispana. El Grupo cuenta con marcas y cabeceras líderes en su sector tales como El País, AS, Cinco Días, Cadena SER, LOS40, Cadena DIAL, Caracol Radio, W Radio, ADN Radio o HuffPost, entre otros.

En mayo de 2021, y dentro de la apuesta por la transformación digital y los nuevos formatos emprendida por la compañía, se creó PRISA Audio, la plataforma transversal que integra todos los contenidos de audio no lineal del Grupo, además de Podium Podcast.

PRISA Audio se sitúa ya como primer productor mundial de audio en español. A cierre de 2021, sumaba 412 millones de descargas y alrededor de 800 millones de horas de escucha, según los datos internos medidos por Triton Digital, firma de referencia en la medición de la industria del audio digital.

En lo relativo a los servicios de streaming, PRISA Audio es la segunda compañía de medios mundial -sólo por detrás de iHeart Radio - y la primera en Latinoamérica.