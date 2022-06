Juez ordena a senadora Milla Romero rectificación

Un juez de la república ordenó a la senadora por el centro democrático Milla Romero adelantar una rectificación frente a los señalamientos que hizo la dirigente política en su cuenta de twitter por el registro fotográfico que se hiciera público en el recibimiento que hizo Rubén Zamora al aspirante a la presidencia de Gustavo Petro.

El dirigente del partido Comunes dijo que los hechos se presentaron el 5 de mayo cuando "lo recibimos en el aeropuerto y nos tomamos una foto con el candidato, la hice pública en mi perfil y luego la senadora utiliza la fotografía para lanzar unos señalamientos calumniosos e injuriosos, donde me señala como comandante del frente 33 y responsable de unos atentados en la ciudad de Bogotá, contra un caí de la policía donde murieron dos niños".

"A mí me pareció muy grave, hice la denuncia en la fiscalía, pero no hubo celeridad, presente una acción de tutela donde el juzgado me notifica el fallo de tutela, donde se le solicita a la senadora hacer la rectificación en la misma red social donde hizo la difusión, con el mismo tiempo" expresó Zamora.

El militante político señaló que "la honorable juez señala que debe ser en el mismo tiempo que dura el video donde la senadora Milla me hace señalamientos".

Finalmente señaló que espera que la dirigente política del Centro Democrático cumpla la orden emanada por la justicia.