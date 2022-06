Alcalde local 2 se defiende tras señalamientos de Dau

El centro cultural del barrio Las Palmeras de Cartagena, acogió a lideres comunales y representantes de la localidad 2 donde se llevó a cabo la audiencia pública de la Localidad de la Virgen y Turística.

En la audiencia los líderes, ediles, el Alcalde William Dau y Andy Reales, alcalde local 2, tuvieron la oportunidad de presentar sus requerimientos, hacer preguntas, presentar informes y sus argumentos sobre señalamientos que se hicieron sin las pruebas sobre los mismos.

“Alcalde con mucha formalidad lo primero es exigirle respeto a usted y todo aquel que me antecedió que me hizo señalamientos sin pruebas. Para su tranquilidad espiritual usted conoce quienes son los verdugos de este servidor, la Contraloría General, Contraloría Distrital. Para la tranquilidad de todos existe un informe de auditoría de cumplimiento 2020, 2021 hoy se está auditando por parte de mis verdugos, William Dau y me gustaría que me enviara todo lo que presentó con pruebas y no con señalamientos”, manifestó Andy Reales.

El alcalde local 2 explicó la importancia de las capacitaciones que se dictaron para personas de este sector de la ciudad que buscan es otorgarles mayores capacidades para enfrentarse a su ámbito laboral “Alcalde Dau yo creo que usted está en contra de que las personas tengan el conocimiento mínimo para estar en el ámbito laboral en la localidad 2”, puntualizó.

Reales dejó claro que quien lo escogió a él en su cargo fue el Alcalde Mayor, William Dau y que en vez de estar señalándolo sin pruebas, deben trabajar para sacar adelante proyectos de ciudad.