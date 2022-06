Así murió Alconides Vallejo, líder social reportado como muerto en combate

Caracol Radio llegó hasta esa zona, una finca ubicada a casi dos horas del casco urbano para reconstruir los hechos, en compañía de los hijos y la esposa. Esta última estaba en la casa cuando comenzó la ráfaga de disparos indiscriminados. En el lugar, conocido como “Las Delicias” también funciona el paradero del único transporte público que llega a la zona, una vieja camioneta acondicionada para el terreno.

La carretera en su mayoría está sin pavimentar. Hay que cruzar varias quebradas por donde se observa el trabajo de la minería y también hay muchos cultivos de pinos. Además, tiene varios pisos térmicos, desde muy calurosos hasta un poco fríos. La carretera fue otro de los proyectos que impulsó el señor Vallejo en sus más de 20 años de liderazgo social.

La casa en la que ocurrió el hecho está ubicada en un llano y hay dos quebradas pequeñas que nacen en la misma finca. Está rodeada de colinas usadas como potreros, algo llamativo para cualquier amante de la zona rural. Precisamente, esto hacía que muchas personas llegaran a la finca Las Delicias en donde, además, funcionaba una tienda. Allí se concentró el operativo de la policía Antinarcóticos.

El relato de los integrantes de la familia es que la víctima todos los días encerraba las vacas entre las 11:30 am y las 12 pm para prepararlas para el ordeño de la tarde y justo eso estaba haciendo cuando comenzó el operativo y el tiroteo. El relato es de una de sus hijas, Mónica Vallejo Múnera.

Los cadáveres de las otras cinco personas, presuntos integrantes del Clan del Golfo, quedaron a unos 300 o 400 metros del líder social, por lo que según su familia él no estaba en la línea de fuego de la policía y es por eso que le exigen al gobierno, que aclaren las circunstancias en las que el señor Alconides Vallejo recibió los disparos que causaron su muerte.

Caracol Radio recorrió uno de los proyectos que el líder social ayudó a gestar hace 16 años, en ese entonces la vereda no tenía carretera, por lo que a lomo de mula y con apoyo de los habitantes de la vereda ingresaron el material necesario para construir el trapiche comunitario. Su hijo Alconides Vallejo Múnera, contó cómo se construyó ese proyecto.

Durante el sepelio de líder social, Deison Ulilo Acevedo, El alcalde de Vegachí, resaltó su labor social y rechazó que un campesino quede en medio del fuego cruzado.

“Alconides tenía cuerpo grande, manos grandes, corazón grande y alma grande, cuán grande fue su vida como tan impactante su muerte. Nos debe quedar en el colectivo de la sociedad que la vida de un campesino jamás debe quedar en tre el fuego cruzado”.

Alcides Jaramillo Flores, presidente de la JAC de la vereda La Clarita, aseguró que recibió la noticia con mucha tristeza y está consternado con el actuar de la policía.

“Eso fue una casualidad muy horrible, una sorpresa inesperada, porque llegar así las fuerzas armadas de un momento a otro indiscriminadamente, como quien dice, barriendo con todo lo que había, no cayendo en la cuenta de que era una casa de familia”.

Edwin Álvarez, concejal de Vegachí, aseguró que la víctima era una persona de corazón transparente y aunque humilde, muy colaborador, pero además, le pidió a la fuerza pública verificar bien antes de hacer este tipo de operativos donde hay civiles.

“La fuerza pública debe tener más cuidado, porque según lo que dicen es que hubo un combate y combate no hubo, según la misma comunidad de la vereda, sino que llegaron de una vez disparando sin tener ninguna medida de precaución”.

Hay que recordar que la fuerza pública ha indicado que el líder social fue entregado a los bomberos de Barrancabermeja con vida, pero lo más particular es que apareció junto con otros dos cuerpos sin identificar y rotulado como muerto en combate como presunto integrante del Clan del Golfo.

Además, ordenó crear un grupo especial de investigación para aclarar qué ocurrió y poder darles una explicación a la familia y la comunidad, pero según la familia, 12 días después de cometido el hecho, este grupo no ha llegado a la finca para hacer la investigación anunciada.