DADIS alertó a IPS probable introducción de casos de viruela símica

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, genera indicaciones sobre la alerta internacional ocasionada por casos de viruela símica en humanos, ante la probable introducción de casos al territorio nacional, mediante la circular 109-2022, dirigida a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y los diferentes prestadores de servicios de salud que operan en el Distrito de Cartagena.

Entre otras indicaciones consignadas en la circular anexa a este comunicado, el Dadis conmina a las IPS a notificar de manera inmediata los casos en que detecten, como antecedente importante, viaje o nexo epidemiológico, ante los cuales se deben realizar desarrollo de capacidades a médicos y personal de la salud en las acciones de manejo y vigilancia de este evento.

Por su parte, las EPS deben garantizar las pruebas diagnósticas a través de su red de prestación de servicios y fortalecer las acciones de Información, Educación y Comunicación a la comunidad.

Sobre la viruela símica

La viruela símica (VS) es una enfermedad viral zoonótica que puede infectar a primates no humanos, roedores y algunos otros mamíferos. En la mayoría de las personas, la VS es una enfermedad autolimitada y benigna, que se prolonga por dos o cuatro semanas con recuperación completa.

Se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

Los síntomas en una primera fase van desde el día 0 hasta el 5. Se caracterizan por: fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor lumbar, dolor muscular y cansancio intenso. Una segunda fase se da entre 1 a 3 días después del inicio de la fiebre, donde aparecen distintas lesiones cutáneas, que por lo general afectan primero al rostro y luego se extienden al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son: el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La confirmación de un caso solo podrá realizarse por laboratorio, para lo cual se deben recolectar muestras de fluidos tomados del interior de más de una lesión en piel.