Casa de líder asesinado en operativo de la policía fue baleada

El municipio de Vegachí está ubicado a 142 kilómetros de Medellín y el tiempo estimado es de unas cuatro horas. Hasta esa población del nordeste de Antioquia viajó un equipo periodístico de Caracol Radio para acompañar el sepelio del líder social Alconides Vallejo, quién falleció en medio de un operativo de la Policía en la vereda La Clarita de donde ejercía como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.

Su despedida fue triste y multitudinaria, todos los habitantes de la vereda y de otros caseríos vecinos, además del alcalde participaron de las exequias. Allí exaltaron sus virtudes y liderazgo. El cuerpo del campesino quedó en la bóveda 262 del cementerio local.

Caracol Radio conversó con Mónica Vallejo, una de las hijas del líder quien relató que el día del operativo se escucharon muchos disparos e incluso varios de ellos aparte de impactar a su padre, también ingresaron a la vivienda.“escuché los helicópteros y las ráfagas, me preocupé demasiado. Vi que la casa estaba muy dañada, tenía los estantillos dañados, tenía el techo muy roto, porque desde el helicóptero lanzaron balas sin mirar quién estaba adentro, eso fue lo que yo alcancé a ver cuando llegué a la casa a buscar a mi papá”.

La esposa del líder Alconides, Amparo Muñetón, relató que ese día vivió momentos de pánico por la cantidad de balas. Incluso tuvo que resguardarse debajo de una cama “yo estaba en mis tareas diarias y mi esposo se había salido a encerrar las vaquitas y yo me asusté mucho y me metí por allá donde se hace el queso y de ahí me fui a meterme debajo de una cama con una hija que estaba conmigo”.

Deison Acevedo. Relató que la víctima era muy apreciado en el pueblo y que además, era un gran precursor de proyectos comunitarios para su vereda “aquí hay una historia muy bonita, la Clarita, en ese tiempo no tenía carretera y don Alconides gestionó un trapiche comunitario, lo entró a lomo de mula y al hombro con los campesinos de allá y construyeron un magnífico trapiche comunitario, ese siempre fue su sueño, el trapiche sigue allá”.

El señor Alconides fue concejal del pueblo en el periodo 2004-2007.