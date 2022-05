Estas son las restricciones en Manizales para la jornada electoral de este domingo

La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales, dio a conocer que, de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo, la administración municipal se acogió al artículo 14 del decreto 830 proferido por el Ministerio del Interior, el cual emite la siguiente prohibición para salvaguardar el orden público en Caldas y en el territorio nacional.

“Prohíbase el expendio y consumo de bebidas embriagantes en el territorio del municipio de Manizales desde las 4:00 p.m. del día sábado 28 de mayo, hasta las 12:00 m. del día lunes 30 de mayo, para la primera vuelta presidencial”.

Indicó Diana Mejía Grand, líder de ese despacho que, luego del Consejo de Seguridad realizado en las últimas horas, se establecieron las siguientes restricciones adicionales para este fin de semana:

"Prohibir en todas las estaciones de servicio del municipio de Manizales la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo, tales como gasolina, ACPM, petróleo o similares en pimpinas, barriles, canecas, pomas, tambores, botellas u otro tipo de recipiente en cualquier cantidad y calidad sin excepción alguna, a cualquier persona natural o jurídica, privada o pública desde las 6:00 p.m. del sábado 28 de mayo, hasta el lunes 30 de mayo a las 5:00 a.m.

No pueden circular los vehículos que transporten escombros, desechos, menaje y similares en Manizales desde las 6:00 a.m. del sábado 28 de mayo, hasta las 5:00 a.m. del lunes 30 de mayo.

Se prohíbe en la jurisdicción de la capital de Caldas, la circulación de automotores tipo motocicletas con parrillero o parrillera desde las 5:00 p.m. del domingo 29 de mayo, hasta las 5:00 a.m. del lunes 30 de mayo"., concluyó la funcionaria.

