Horóscopo HOY del profesor Salomón: Leo y Virgo tendrán cambios y sorpresas en el amor

En el horóscopo del profesor Salomón, para este miércoles 20 de noviembre, sugiere hacer oración y constante limpieza energética para todos los signos del zodiaco, con el fin de atraer las bendiciones económicas y sentimentales que están por llegar ante de final de año.

El número 20 significa la unión, la alianza y la doble felicidad por el número 2. Por eso, las personas nacidas bajo esta se fecha se caracterizan por ser personas que les gusta estar siempre alegres, estar acompañados, odian la soledad y son personas muy amorosas y entregadas a lo que hacen, ya sea en el amor o en su oficio.

Como recomendación, el profesor Salomón propone prender una vela de color verde y pida sanación , esperanza y progreso para este año que comienza. El color del día es el blanco. El número de la suerte es el 1598. Además, también se recomienda hacer un rosario a la virgen milagrosa.

Horóscopo de HOY

Aries:

El tarot le recomienda que deje de lado las peleas y los disgustos. Usted conoce las razones de su estado de ánimo, así que tome las cosas con calma. Si debe hacer un reclamo, hágalo con respeto y de manera constructiva para lograr una solución efectiva.

Si está esperando recibir un dinero o tiene una deuda pendiente, pronto llegará a sus manos. Mantenga la calma y la tranquilidad para permitir que todo fluya de manera positiva. La tensión solo obstaculizará el proceso y complicará las situaciones. Resuelva las cosas con diálogo y serenidad.

Número de la suerte: 8521

Leo:

Recuerde que usted es uno de los reyes del zodiaco. Las cartas le anuncian que un viaje y logros importantes están en camino. En el amor, reflexione sobre cómo puede mejorar o activar esta área de su vida. Es momento de darle la importancia que merece para disfrutar plenamente.

Pronto tendrá una economía más fluida. No se preocupe por cómo llegará el dinero; confíe en que Dios tiene múltiples formas de proveer.

Número de la suerte: 9870

Sagitario:

Continúe trabajando en ese proyecto que tiene en marcha. No desfallezca, aunque no reciba el apoyo esperado. Si no lo aprueban, busque otros recursos o alternativas para lograrlo. Lo importante es no rendirse para conquistar sus objetivos.

Los caminos difíciles traen grandes recompensas. Recuerde que lo que llega fácil, se va fácil, así que siga esforzándose. Además, si tiene la oportunidad de viajar, disfrútelo al máximo.

Número de la suerte: 5288

Cáncer:

Usted está dando el último esfuerzo porque lo mejor está por llegar. Repita esta afirmación: “Lo mejor está por venir”. Las cartas anuncian tranquilidad, paz, estabilidad financiera y mejoras en todos los aspectos.

Es importante que comience a decretar cosas positivas y grandes para su vida. Está en un momento propicio para recibir una gran bendición.

Número de la suerte: 2758

Escorpio:

Nuevos caminos se abren para usted. Manifieste lo mejor y mantenga una actitud positiva. Llegará dinero, el amor se fortalecerá y surgirán nuevas oportunidades.

Algunos de ustedes viajarán, encontrarán empleo, emprenderán negocios o realizarán nuevas inversiones. Nadie se quedará quieto; aprovecharán los cambios que la vida les ofrece. Todo lo que sufrió, déjelo atrás y comience de nuevo.

Número de la suerte: 1733

Piscis:

Usted manejará un dinero que le permitirá mantener un buen equilibrio financiero. También llegará la firma de documentos importantes o la respuesta relacionada con una pensión. Aunque pueda sentir algo de tristeza, recuerde que debe seguir adelante, porque la vida no se detiene.

Recibirá un regalo y podrá compartir un momento especial con alguien que deseaba ver hace tiempo.

Número de la suerte: 2154

Géminis:

Tenga cuidado, ya que hay personas negativas a su alrededor que intentan perjudicarle. La ventaja es que usted es un signo inteligente y astuto, por lo que logrará liberarse de estas influencias. Sin embargo, esté alerta y protéjase con oraciones, baños de sal marina y su medalla protectora.

A pesar de estas adversidades, la rueda de la fortuna le asegura que saldrá adelante.

Número de la suerte: 4079

Libra:

Las cartas indican que se resolverán problemas relacionados con demandas, herencias o documentos legales. Fortalezca su determinación para concretar las bendiciones que están por venir.

Sea precavido con las nuevas inversiones que planea realizar. Asegúrese de que sean sólidas y evalúe cuidadosamente con quién las lleva a cabo. Este es un tiempo de riesgo, así que actúe con calma y claridad.

Número de la suerte: 1332

Acuario:

Se revelará algo incómodo que tal vez no le guste. Sin embargo, conocer la verdad le ayudará a entender mejor a las personas y el entorno en el que se encuentra.

Si está buscando un ascenso o un empleo, este es el momento para alcanzarlo. Su esfuerzo pasado será recompensado con buenas noticias económicas.

Número de la suerte: 1488

Tauro:

Las cartas advierten que podría estar siendo víctima de energías negativas, incluso de actos de brujería. Protéjase con oraciones, su medalla y un baño de limpieza energética.

Aunque las cosas parezcan detenidas o complicadas, tiene la fortaleza para superarlas. A pesar de las dificultades, logrará salir adelante.

Número de la suerte: 5077

Virgo:

Muchas cosas están comenzando a cambiar y mejorar en su vida. Está llegando una gran bendición para usted. Tome las cosas con calma y evite el estrés, ya que este puede afectar su salud. Recuerde que todo en la vida tiene solución, excepto la muerte. Cuando usted confía en Dios, todo fluye positivamente en todos los aspectos.

Número de la suerte: 6291

Capricornio:

Las cartas indican que está recibiendo los últimos desafíos antes de que lleguen buenas noticias. Pronto experimentará equilibrio y estabilidad en todas las áreas de su vida.

La carta del Sol anuncia que vienen grandes bendiciones en salud, dinero y amor. Prepárese para este cambio positivo.

Número de la suerte: 7098