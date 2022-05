Con protesta comunidad sorda de Boyacá exigió sus derechos

Comunidad sorda de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá realizaron una marcha pacífica con pitos y carteles en la plaza de Bolívar frente a la alcaldía de la capital boyacense y la gobernación de Boyacá, exigiendo sus derechos.

En el sitio, Marco Manosalva interpretó las señas de uno de los líderes de la comunidad: “Estamos peleando la licencia de conducción, todos tienen, pero nosotros los sordos no podemos, ¿y por qué no podemos?, si ustedes ven en el ámbito internacional muchos países lo permiten y nosotros aquí en Boyacá y en Colombia no la tenemos, necesitamos trabajar y no podemos hacerlo”.

La comunidad mediante un documento especificó dentro de sus peticiones: El acceso de calidad a la educación superior, el servicio de interpretación en todas las EPS del departamento, veeduría a las a entidades contratantes de los Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana para garantizar el profesionalismo de quienes se contratan, igualdad de oportunidades laborales y el servicios de interpretación en todas las entidades públicas y privadas del departamento (bancos, hospitales, clínicas , IPS, etc).