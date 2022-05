Alertan por aumento de retos virales en colegios de Cúcuta / ()

Los retos virales siguen siendo los principales generadores de afectación y violencia al interior de las escuelas del área metropolitana y el departamento, incluso se han identificado como causantes de depresión y otras conductas que afectan a los niños y adolescentes.

Miriam Tamara, vocera del programa escuela sin violencia dijo a Caracol Radio que, “todo esto es un caldo de cultivo que nos está colocando en una situación muy complicada con nuestros jóvenes, porque aunado a todo eso, lo más grave es la ideación suicidad”.

Agregó que, “nuestros muchachos están cayendo en depresión, no solamente caen en depresión, sino que tiene esa concepción que la vida no tiene sentido, que para ellos la vida no vale, eso es muy grave, papitos, mamitas, comunidad educativa vamos a trabajar por nuestros jóvenes”.

Los casos son altos advierte, pero uno de los problemas es la falta de información y denuncia de los casos ante los entes competentes, para realizar el acompañamiento.