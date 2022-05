Por incremento de matrícula, UPTC definirá si entra a paro estudiantil

Desde el pasado jueves 12 de mayo, la facultad de seccional Duitama de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) suspendió actividades académicas tras declararse en asamblea permanente, a esta decisión se une la seccional del municipio de Sogamoso, algunas facultades de la sede central Tunja, y está por definirse Chinquinquirá.

“Estamos afrontando una grave situación financiera dentro de la universidad y queremos que se nos especifique, sin embargo, la administración la única solución que plantean es incrementar el valor de la matrícula a los estudiantes que están en estratos 1, 2 y 3, obviamente también los 4 y 5 se ven afectados que son los que siempre han pagado matrícula y nunca se han visto cobijados. Nuestra preocupación va en cuántas personas es van a poder acceder a la educación superior pública con este aumento”, afirmó el representante de los estudiantes ante el comité de bienestar universitario por las sedes seccionales, David Gutiérrez.

David Gutiérrez indicó que esperan entablar diálogos para conocer a profundidad la situación y dar pronta solución, "Queremos es que se nos dé soluciones lo más pronto posible, porque la administración en este momento no se ha pronunciado, lo único que dice es que no hay plata, y directamente no nos ha llamado a consensuar”, expresó.

Este 19 de mayo, en la universidad UPTC central Tunja se adelantará asamblea general con todas las seccionales para definir si entran paro estudiantil.