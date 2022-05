Radican solicitud de investigación disciplinaria contra Juan Camilo Restrep

El Representante a la cámara por Antioquia, León Fredy Muñoz, radicó una queja-denuncia ante la Procuraduría Distrital de Bogotá para que se le inicie una investigación de carácter disciplinaria al alcalde encargado de Medellín Juan Camilo Restrepo, porque supuestamente el nuevo mandatario habría traído a Medellín a cuatro contratistas de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, cargo que ostentó el señor Restrepo antes de ser designado en la capital antioqueña.

El Representante Muñoz, explicó que entre los asesores está César Augusto Giraldo Ceballos, Paulo César Valencia Gómez y José Fernando Serna Osorio, éste último es el jefe de prensa de la oficina del Comisionado de Paz y contratistas actuales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quienes presuntamente estarían ejerciendo funciones en la alcaldía de Medellín teniendo contratos vigentes con la presidencia, es precisamente esa presunta falta disciplinaria la que pide que se aclare por parte del ente de control.

“Le están pagando en la consejería pero están cumpliendo otras labores, entonces, en este caso están incumpliendo unas labores misionales donde les están pagando. Ahí también se tipifica ausentarse de sus funciones, además, está desempeñando dos cargos simultáneos, entonces, aquí lo que le estamos pidiendo en este caso a la Procuraduría es que se pronuncien sobre este caso, porque lo que aquí nosotros vemos es que hay una posible irregularidad disciplinaria”, detalló el Representante Muñoz.

Agregó que los asesores estarían ejerciendo funciones sin ningún tipo de contratación en la alcaldía lo que supondría un riesgo para ellos en caso de que les ocurra algo en función de apoyar al alcalde encargado.

Lea también:

Caracol Radio consultó a Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado de Medellín y le preguntó sobre la actualidad contractual de los funcionarios que hace mención el político, y aseguró que sí cierto que lo estaban acompañando, pero negó que estuvieran estaban ejerciendo alguna función con la alcaldía, como ordenadores del gasto y que son más un apoyo para él como recordarle su agenda, pero que además, mientras se desarrollaba el empalme con el señor Carlos Alberto Baena Viceministro de Interior y quien quedó encargado de la oficina de Paz, esto mientras él oficialmente se desligaba de dicho cargo.

“Tengo que hacer la claridad que estas personas no daban órdenes, no tenía determinaciones, no han ejecutado ningún recurso al servicio de la alcaldía de Medellín, ahora que me han acompañado en algunas que permanentemente me preguntan cómo voy, sí es gente de mi total confianza, de total transparencia y personas en las cuales tengo absoluta confianza”, respondió.

Finalmente dijo que este martes entregó de manera oficial el anterior cargo y precisamente hasta este martes estuvieron acompañándolo las mencionadas personas.

Se espera que en cinco días hábiles la Procuraduría le responda el derecho de petición del señor Muñoz explicando dicha situación que puso en conocimiento ante el ente de control.