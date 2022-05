Variante Sur de Ciénaga en riesgo de convertirse en un 'elefante blanco'

El proyecto de la Variante Sur de Ciénaga, Magdalena, prometía incentivar la industria, el turismo y el transporte de la región. Fue uno de los grandes anuncios del Gobierno Nacional, sin embargo, a pesar del Invías reportar un avance del 75% en octubre del año 2020 y de más 90% en junio y septiembre del 2021, la obra se encuentra paralizada.

"Tememos que se convierta en un 'elefante blanco'", precisó el alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper, en entrevista con Caracol Radio.

Esta obra, cuya inversión asciende a $168.231 millones y permitiría la reducción en los tiempos de conexión y aumentaría la seguridad de los pobladores, está "suspendida, el consorcio Meco Magdalena, la firma contratista de la obra, entró en concordando, los bancos están rematando bienes. Parece que hay un problema parecido a Odebrecht", precisó el alcalde Tete.

Añade que "no nos dan razones. Es una obra que quedó intermedia, no sale a ninguna vía, no la podemos utilizar para salir hacia los municipios de Zona Bananera o Fundación porque no la terminaron hasta la 'Y', está hasta la carrera 11 y tampoco se conecta con la Troncal del Caribe".

Finalmente, precisa que "ese pedazo de carretera no sirve de nada, esperamos que el Gobierno Nacional, a través del Invías, la terminen y se tomen las medidas o que el Gobierno que venga se apersone y le ponga la atención para que la vía de pueda terminar".