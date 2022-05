Calamidad pública en Montería por inundaciones en zona rural y urbana

El corregimiento Las Palomas y la vereda Costa de Oro, y en la zona urbana los barrios como Nuevo Milenio y Zarabanda registran las emergencias más recientes por la creciente del río Sinú en Montería.

En los dos primeros padecen porque las aguas se llevaron gran parte de la vía y por eso están incomunicados, mientras que en los dos últimos hay inundaciones que amenazan con agravarse.

Por esta razón el Consejo de Gestión del Riesgo, que sesionó de manera extraordinaria este sábado, decidió declarar la calamidad pública, tal como lo había anticipado el alcalde Carlos Ordosgoitia.

El mandatario explicó que en Costa de Oro la vía está erosionada, por lo cual enviará maquinaria a la zona.

Personal de Gestión del Riesgo va en camino a Las Palomas para identificar familias afectadas e iniciar trabajos de mitigación. La vía de la vereda Costa de Oro registra erosión. Trabajamos de manera urgente para hacer presencia en la zona y enviar maquinaria para intervenirla. — Carlos Ordosgoitia (@caordosgoitia) May 14, 2022

Jairo Mejía Martínez, habitante del barrio Nuevo Milenio y damnificado por las inundaciones, señaló que esperaba que las autoridades avisarán de la creciente.

"Estaba dormido. Cuando me levanté, no encontré las chancletas. El agua ya me había mojado varios artículos, pero aquí vamos, sacando las cosas, con la fe en Dios; esperando que lleguen a traernos ayudas y suministros, que es lo más importante", sostuvo en diálogo con Caracol Radio.

En su sector hay unas 20 familias afectadas y temen por la presencia de animales que arrastra la corriente, como culebras.

"No tenemos para dónde coger en el instante, no tenemos resuelto dónde vamos a dormir, dónde hacer una olla comunitaria", añadió.

Medidas

Una de las medidas que tomó el Consejo de Gestión del Riesgo es notificar a los colegios públicos para alistarlos como albergues en caso de ser necesario.

Otra es la prohibición de navegación de embarcaciones "para evitar movimientos de aguas que sigan afectando".

La Cruz Roja, la Defensa Civil y la fuerza pública apoyarán el manejo de la emergencia.