El resultado de una auditoría definirá la fecha de operación de Hidroituango

El gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo aseguró que por el momento no es posible entregar una fecha exacta para que el proyecto eléctrico Hidroituango comience a generar energía con sus primeras turbinas, asegura que la intención no es acelerar los trabajos para no poner en riesgo a las comunidades aguas abajo, pero que avanzan de manera segura y cumpliendo cronogramas.

El funcionario explicó que, de lo que sí se tiene certeza es que el proyecto generará energía antes del 30 de noviembre, porque es justamente la fecha en la que se vencen los plazos para cumplir con las obligaciones de energía.

“La fecha exacta se anunciará una vez tengamos el resultado de la auditoría que está en este momento en curso. Creemos que es la mejor señal que puede haber para el mercado que la información sea por un externo y eso será lo que informaremos”, agregó el gerente Carrillo.

Además, dijo que no han tomado decisiones equivocadas que generen el retraso, y aduce que hay situaciones externas como las lluvias y otras logísticas que si están generando extender la fecha de operación.