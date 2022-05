Tribunal Administrativo de Boyacá suspende cierre de la plaza de Sogamoso

El Tribunal Administrativo de Boyacá a través del despacho 3 de oralidad con ponencia del magistrado, Fabio Iván afanador García adoptó la medida provisional de suspensión al cierre de la plaza de mercado minorista SOGABASTOS, luego de que se interpusieran acciones de tutela en contra del Juzgado Administrativo de Sogamoso, quien había ordenado el cierre tras el incumplimiento de requisitos sanitarios.

“La medida que tomó la jueza no se va a ejecutar, sino hasta que el tribunal resuelva los recursos de apelación que fueron interpuestos en contra de esa decisión de esa juez, quiere decir que hasta tanto no decida el tribunal, no se puede dar el cierre”, indicó el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.

Luis Ernesto Arciniegas aclaró: “No es que el tribunal esté echando para abajo la medida de la juez, sino que está siendo apelada y hasta que el tribunal lo resuelva no se puede dar el cierre”.

En Sogamoso, comerciantes desde hace siete días se negaron a salir de la plaza minoristas de SOGABASTOS, la cual distribuye alimentos a 13 municipios de la Provincia de Sugamuxi, algunos estuvieron encadenados a las puertas para impedir el cierre que había sido determinado por la Jueza Primera Administrativa del Circuito de Sogamoso, Yohana Elizabeth Albarracín Pérez.

“Esto fue un escarmiento para todos los comerciantes, hemos llorado de felicidad porque al menos nos dan otra oportunidad. De pronto cometimos errores, pero los vamos a corregir, incluso los estamos corrigiendo. Dios es muy grande, no nos abandonó y agradecemos a todos los que nos apoyaron en las marchas. Estábamos muy desunidos nos faltaba corregir lo del aseo, organizarnos más en higiene y ese fue el fallo más grande, pero ya nos estamos colaborando unos con otros para solucionar”, expresó Rosa Gutiérrez, comerciante de la plaza mercado minorista SOGABASTOS.