Candidatos presidenciales reaccionan a suspensión del alcalde Quintero

En la queja interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación por el diputado Luis Peláez y Eduardo Jaramillo, radicada el 18 de marzo de este año se argumentó que "el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el día 17 de marzo de 2022, realizó una publicación en su cuenta de Twitter, donde publica información oficial de la Alcaldía de Medellín, afirmando lo siguiente: se debe revisar cada voto, empezar por las mesas con cero votos para el Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana. Lo que está pasando no es nuevo. Llegó la hora de hacer un debate estructural al sistema electoral Colombiano".

La publicación en redes sociales en las que se mencioron dos colectividades fue calificada cómo una "Falta Gravísima".

Durante el debate de temas impopulares de la alianza de Caracol Radio, W Radio Colombia y Canal 1, tres de los candidatos presidenciales reaccionaron a la polémica suspensión de la procuraduría al alcalde de Medellín, Daniel Quintero por su presunta participación en política.

El candidato Rodolfo Hernández fue el primero en responder "a mi me investigaron 200 veces y no me robé un centavo, pura politiquería. No doy más opinión, es sesgado... Es un sesgo que hay para favorecer a un candidato. Nosotros no somos de buenos ojos del gobierno. Aquí todos intervienen en política. Los más solapados que hay son gobernadores y alcaldes haciéndole campaña a unos candidatos y solamente tienen un sesgo para generar resoluciones disciplinarias contra uno solo".

Luego el candidato presidencial y excalcalde de Medellín Fico Gutiérrez dijo que "yo soy respetuoso de las decisiones de las instituciones, confío en la justicia. Toca pronunciarse es a quienes se ven afectados con la medida".

Al finalizar, el exgobernador de Antioquia y candidato Sergio Fajardo compartió su opinión "he sido muy crítico de como el gobierno ya coptado los organismos de control. No puede ser que el fiscal y la compañera de trabajo (la señora procuradora), después pase a ser procuradora. El presidente de la República ha participado en política y por supuesto no hay ningún tipo de sanción ni de llamado de atención".

A través de Twitter, el candidato por el Pacto Histórico Gustavo Petro expresó expresó "Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la @CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana".