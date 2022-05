Nativos de Barú rechazan posible suspensión de actividades turísticas

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, evaluar la suspensión inmediata de las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas, rurales y de los bienes de uso público, como las aguas marítimas y zonas de bajamar, en Playa Blanca, Cholón y otras áreas.

La comunidad del principal balneario de la isla de Barú calificó esta solicitud como "absurda" y "alocada", teniendo en cuenta que se da precisamente después del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en el hotel Decameron Barú.

"No tenemos nada que ver con lo que ocurrió. Me parece una idea un poco alocada, siempre quieren cerrar Playa Blanca para los grupos económicos que siempre han querido apoderarse de la zona. Todo este tipo de situaciones conlleva a que tengan herramientas para atacarnos, pero ni siquiera sabíamos que el fiscal estaba ahí. Una persona tan importante debe tener seguridad", manifestó Carmen García, habitante y comerciante del sector.

Según José David Miranda, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, esta determinación de llegar a implementarse traería una crisis económica para la isla de Barú con un aumento considerable de desempleo, pues la mayoría de los nativos sobreviven de este importante balneario.

"Pienso que es absurdo teniendo en cuenta que estos actos de violencia no solo ocurren en Barú, no cambia nada si cierran la playa. Tienen es que solucionar los problemas de inseguridad del país. Esto traería más desempleo de lo que hay en el país después de la pandemia y más si hay un alza importante de los productos de la canasta familiar. No es una decisión que va a resolver nada", expresó Miranda.

De acuerdo con cifras manejadas por el Consejo Comunitario, unas 2.500 personas sobreviven de las actividades económicas de este balneario.