“Maleta de notas del viajero profano”: nuevo libro de Rubén Darío Álvarez

El escritor y periodista cartagenero, Rubén Darío Álvarez Pacheco, acaba de publicar, en la plataforma virtual Amazon su nuevo libro de crónicas Maleta de notas del viajero profano, que viene a ser su quinto logro bibliográfico.

Anteriormente había publicado los libros de crónicas Noticias de un poco de gente que nadie conoce y Crónicas de la región más invisible, además del libro de entrevistas La fuga del esplendor: conversación con la música cartagenera de los años 80; y el reportaje Chela Ceballos, la musa que no se rindió. Este último cuenta con una segunda edición titulada Chela Ceballos, la musa del vallenato, que fue publicada por Amazon, donde puede adquirirse en los formatos digital e impreso.

Maleta de notas del viajero profano, además de contar con un prólogo del afamado escritor antioqueño Gustavo Arango Toro, reúne veinte relatos de lugares como Quibdó, Medellín, Santa Marta, el Eje cafetero, Nueva York, Washington, San Jacinto y el río Magdalena, donde el autor halló personajes e historias pintorescas del Caribe colombiano.

Por tratarse de crónicas sobre pueblos y ciudades, el recurso de la observación es ampliamente utilizado por Álvarez, como también la captación de historias narradas por diversos lugareños, hombre y mujeres, con formas dispares de mirar su entorno y el mundo en general.

En su prólogo, Arango Toro dice, entre otras cosas, lo siguiente:

“Cuando Rubén me dijo que el título del libro era Libreta de apuntes para escribir viajando, le dije que esa vaina me sonaba como rara. Le pregunté que, si los apuntes eran ‘para escribir’, cómo era que ya estaban escritos. Le dije que toda referencia directa a la escritura en el título de un libro produce un efecto especular. Agregué que escribir sobre escribir era como cantar sobre cantar. Pude haberle dicho que era como pasársela dando clases de escritura hasta el punto de no tener ya tiempo para escribir. Siempre le he tenido pavor a la palabra escribir –a su sola mención–, pues tiene un efecto paralizante: pone el énfasis en el instrumento o en el medio, y no en lo que se cuenta. Tiene algo de vanidosa vanidad.

Rubén dijo que no se había fijado en eso, pero me dio la razón. Luego agregó obstinado: ‘Aunque la verdad es que suena como bonito’. No sé si al final el libro vaya a salir publicado con ese título, pero una cosa sí es cierta: en sus páginas habrá una que otra frase donde el sonido bonito prime sobre el sentido. Sobre eso he de agregar que Rubén estuvo a punto de seguir el camino de Rubén Blades y no el del más ilustre de los Modernistas. Estoy seguro de que en el terreno de la música también habría brillado, por su sentido musical y por su vozarrón desperdiciado”.

Al fin, el título de este libro fue mejorado, gracias a la genialidad tituladora del escritor sucreño John Jairo Junieles, para quien estas historias parecen tener la intención de contar los lugares más allá de la mirada del turista que se asombra con lo desconocido. Pero esto último tendrá que ratificarlo o negarlo el lector; y mucho más, si se trata de un curtido viajero.

El libro puede comprarse, tanto impreso como digital, en este link:

