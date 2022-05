Surtigas tiene participación histórica de mujeres en su Junta Directiva

Surtigas, consciente de la importancia que tiene la equidad de género en las Organizaciones, anuncia con orgullo la incorporación de dos mujeres líderes y de extraordinaria trayectoria a su Junta Directiva.

“Estamos agradecidos y tenemos total seguridad que nuestra Junta Directiva cumple un papel decisivo y fundamental para la consolidación y futuro sostenible de Surtigas, confiamos que la experiencia y el conocimiento que aportarán Jessica Mac Master y María Eugenia Rey a la Organización, nos permitirán seguir impulsando el desarrollo de la región”, expresó Santiago Mejía, Gerente General de Surtigas.

Las nuevas integrantes de la junta Directiva son:

Jessica Mac Master Rojas, cartagenera, con estudios de Piscología de la Universidad Javeriana, Postgrado en Alta Dirección de Empresas del INALDE y Gerencia Hotelera de Lujo en la Academia AccorHospitality. Formada en Liderazgo Estratégico en las universidades de Notre Dame y Cornell, estudios de Relaciones Públicas en EAFIT y Gerencia en Innovación de Diversidad e Inclusión en la escuela de negocios Rotman School de la Universidad de Toronto, Canadá. Actualmente se desempeña como Vicepresidenta de Excelencia Corporativa de Esenttia, representante de Esenttia en la Junta Global de la Alianza global Por el Fin de los Residuos Plásticos -AEPW, por sus siglas en inglés y es miembro activa de la Asociación de mujeres líderes en Colombia Women in Connection y de la Junta Directiva del Comité de la Industria Química de la ANDI.

Jessica Mac Master, ingresó en 2011 a Esenttia como Gerente de Gestión Humana, siendo la primera mujer en hacer parte del Comité Directivo. Fue nombrada en 2013 Vicepresidenta de Gestión Humana y Organizacional, igualmente siendo la primera mujer en llegar a un cargo de ese nivel. En la actualidad, en la Vicepresidencia de Excelencia Corporativa lidera los procesos de Gestión de la Experiencia al Cliente, Responsabilidad Corporativa, Comunicaciones Corporativas y el Proyecto de Planta de Resinas Posconsumo ReCircular, así como la Estrategia de Economía Circular de la compañía. Ha sido Presidenta de la Junta Directiva de ACRIP Capítulo Bolívar, Presidenta del Comité de Recursos Humanos de Cotelco Bolívar, Vicepresidenta de la Junta Directiva de ACRIP Nacional, miembro del Consejo Directivo de Invest In Cartagena, docente de la Especialización de Gestión Humana de la Universidad Tecnológica de Bolívar y conferencista y panelista en múltiples eventos nacionales e internacionales. Ha sido reconocida como Embajadora de buena voluntad de la Fundación Ayuda en Acción Colombia

María Eugenia Rey Renjifo, administradora de empresas, con diferentes especializaciones de varias reconocidas Universidades: Harvard, Georgetown, Alfonso X el Sabio, en el Exterior , en Colombia Inalde , UIS, Escuela Superior de Guerra y Cesa. Presidente de Grupo Evolution, miembro del Consejo Asesor Presidencial de Mujeres Empresarias para la equidad de Género. Ha sido Gerente para Colombia de Lufthansa, Gerente General Aerolíneas Argentinas y Air Comet, Presidente de ALAICO, Asociación de Líneas Aéreas Internacionales, Vicepresidente Ejecutiva de la Organización Aviatur, Presidente de la Cámara Colombo Británica, Francesa y Argentina. Es actualmente miembro de un número importante de juntas directivas como ANDI, WEC Consejo Mundial de Energía, foro de presidentes y de algunas empresas en el sector de infraestructura y Retail. Representante en Colombia del Diálogo Energético Latinoamericano. Es Socia Fundadora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Es Co-Directora en Colombia de la Organización Internacional Women Corporate Directors y de WIC Women in Connection.

María Eugenia Rey, es jurado del Premio Internacional “Start Up Energy Transition “con sede en Berlin, Alemania, del Premio de Innovación de Allianz. Ha sido merecedora de varias Distinciones Nacionales e Internacionales como La Gran Cruz Orden al Mérito de la Comunicación Social Interamericana Antonio Nariño, Gran Cruz Extraordinaria Pedro Nel Ospina, “Homenaje a toda una Vida 2019“ otorgado por la empresa Ernst & Young ( EY) y “A toda una Vida de Trabajo” otorgado Women Economic Forum y la Fundación She Is.