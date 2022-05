En Valdivia la alcaldía y las instituciones educativas cerraron por temor

El municipio de Valdivia ubicado en los límites entre las subregiones del Norte y Bajo Cauca no es ajeno al actual paro armado anunciado por el Clan el Golfo en Antioquia, allí se reporta la incineración de dos vehículos, uno particular de la alcaldía y un taxi, los carros estaban en un predio de la administración municipal y en desuso, pero eso no impidió el ataque.

El secretario de gobierno de esta población, Francisco González, aseveró que la situación más compleja la vive el corregimiento de Puerto de Valdivia donde hace presencia el Clan del Golfo. La intimidación de este grupo generó el cierre de todas las actividades, comerciales, sociales, culturales deportivas y académicas.

“Tenemos un cierre total de los establecimientos de comercio por una orden perentoria de no atender público, tenemos también un cierre de las instituciones educativas tanto rurales como urbanas, tenemos cierre de la alcaldía municipal y el hospital, la verdad es que el tema es bastante difícil”, dijo el funcionario.

Lea también:

En cuanto al hospital, indicó que solo se están atendiendo urgencias vitales. También dijo que temen un desabastecimiento en el pueblo por el cierre total de la vía principal desde el Hatillo en Barbosa hasta Caucasia.

Mientras que los organismos de socorro le solicitaron a los grupos ilegales que les permitan atender las emergencias que se reportan y recordaron que son actores neutrales en el territorio. Pese a esto aseguran que atenderán las emergencias siempre y cuando sus vidas y los implementos no estén en riesgo.