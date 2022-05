Estudiantes ya no quieren callar y denuncian acoso sexual

n los casos en el Valle del Cauca denunciados por estudiantes que no soportaron más el acoso de sus maestros, que van desde comentarios inapropiados, mensajes con doble sentido en WhatsApp y hasta el roce de las partes íntimas de maestros con sus estudiantes.

Las denuncias comenzaron en la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, tres estudiantes que involucran a tres profesores, el primer caso se dio a conocer por Facebook y posterior a ello, aparecieron dos casos más, ante lo cual la secretaría de Cultura de Palmira que está a cargo de la institución activó una ruta de atención a las víctimas y puso en conocimiento a los entes de control.

“Hemos tomado medidas inmediatas dentro de nuestra competencia, y es precisamente trasladar a los entes competentes cada una de las situaciones que nos ha llegado, de tal manera que los 3 casos que hemos tenido hasta el momento han sido trasladados a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Personería municipal y a la Defensoría Regional del Pueblo para que actúen en el marco de sus competencias”, aseguró Alexander Camacho secretario de Cultura de Palmira.

Mientras se activó una ruta de atención para las víctimas, dos de los profesores renunciaron y otro sigue vinculado a la institución, cabe resaltar que cuando fueron contratados no presentaban ningún antecedente u observación que indicaran algún problema legal, afirmó el funcionario.

Las denuncias que más han marcado los últimos días en Cali se han presentado en un epicentro de la formación en las artes, el Instituto Departamental de Bellas Artes.

Allí, un grupo de jovencitas decidió no callar más y comenzaron a hacer publicas situaciones de acoso sexual con varios profesores de la institución, comenzando por uno del área de teatro y otro por el área de diseño gráfico,

Una de ellas denunció comentarios inapropiados “se nos arrima siempre para darnos una explicación por detrás, busca cualquier excusa para tocarnos cualquier parte del cuerpo, siempre está susurrándonos asquerosamente al oído”.

En otras ocasiones hasta las invitaba a salir, pasando los límites de la relación maestro – estudiante “la reacción del fue pasar detrás mío y rozarme sus partes íntimas, hubo una ocasión que él salió y me dijo ‘¡vamos!’ y le dije ‘para dónde’ y me dijo ‘no… vamos que vamos a hablar del trabajo’ y ya habíamos salido de clase, yo estaba con una compañera y me dijo ‘no, no te vas a ir’”.

Una de las estudiantes dijo, con algo de rabia, que el profesor no se enfocó en su trabajo académico sino en sus partes íntimas luego de un trabajo en clase “en lo personal, terminando una escena lo único que resaltó de mí, no era nada académico de cómo había actuado, de mi voz o de mi expresión del cuerpo sino que dijo que lo único que resaltaba de mi eran mis partes íntimas, también tengo el testimonio de otra compañera que también nalgueó con la excusa que era un ejemplo del ejercicio para que se viera mejor cuando lo estuviéramos presentando”.

Las jóvenes siguen firmes y dispuestas a hacer las denuncias directamente a la Fiscalía porque dicen que la ruta de atención de la institución no sirve para nada y solo se archivan los casos.

Otro de los casos de acoso sexual se dio en una institución educativa oficial en el municipio de Toro, se trata de la Institución Nuestra Señora de la Consolación, allí las denuncias fueron contra un profesor de religión y otro que no fue identificado, en total aparecieron 13 casos de niñas que se sintieron acosadas por los maestros, pero no todas se presentaron a la Fiscalía, dijo la personera del municipio de Toro Leidy Rivera, quien presentó los casos ante el ente de control.

“Él el mismo día presentó la carta de renuncia, frente al otro docente se que lo tienen presentándose todos los días, también llamaron a las estudiantes y a mí también me llamaron a declaración ampliada, pero no se si al fin pudieron contactar a las estudiantes que denunciaron porque hasta donde tengo entendido muchas no se presentaron, eran 13”.

De este caso se conoce que todas eran menores de edad y que el maestro las acosaba con comentarios a través de mensajes de WhatsApp diciéndoles “mamacita hermosa” “niña me encanta” “esos deditos lindos”.

Finalmente, en el caso de Bellas Artes, la institución, a través de la vicerrectora académica Dora Inés Restrepo, dijo que la investigación está en manos de la Fiscalía.

“Frente a los profesores y eso es lo que estamos haciendo, ya uno fue suspendido en su contrato porque era profesor hora cátedra y los que son nombrados, también se procede, pero es un proceso diferente, ya está en Fiscalía.”, recalcó la vicerrectora.

Por otra parte, Saray Gómez, otra de las estudiantes de teatro de Bellas Artes, dijo que en el momento se han conocido más casos, alrededor de 70 que involucran a 6 docentes que no han sido retirados de sus cargos por ser nombrados por el Estado.

“Van a ir varios de los compañeros o básicamente todo el salón a denunciar directamente a la Fiscalía, ya se han conocido más casos que se están denunciando directamente porque la ruta de atención de la universidad, la verdad, no sirve para nada, hablando específicamente de uno de los profesores tiene reportes de abuso desde 1995 y cada día está apareciendo tristemente un nuevo caso de abuso. Son alrededor de 5 o 6 profesores que están implicados directamente”

De todos los casos el que sigue latente es el de Bellas Artes, pues las y los estudiantes se han tomado las instalaciones pintando murales para hacerse escuchar con la firme convicción de que, el hablar ahora, evitará que más mujeres sigan siendo acosadas cuando llegan a una institución a construir su futuro.