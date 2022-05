Gerente de la EIS se mantiene en el cargo ante fallo del Consejo de Estado

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento del señor José Antonio Lizarazo Sarmiento como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A E.S.P.

El alto tribunal declaró la nulidad del Decreto No. 0099 del 11 de marzo de 2020, por medio del cual el alcalde del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander) designó al señor José Antonio Lizarazo Sarmiento como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A E.S.P

Saturnino Velandia abogado accionante dijo a Caracol Radio que, “cuando el señor alcalde tomo posesión de manera inmediata frete a la EIS tomo decisiones, toda por decreto, teniendo en cuenta que era nominador y se creía con poder absoluto con el lapicero, para tomar decisiones, siempre desconoció la junta directiva”,

agrego que, “La EIS Cúcuta es una sociedad, ella como tal, tiene un régimen normativo especial, este régimen es regulado por la ley 142 de 1994, la ley de servicios públicos y está el artículo 440 del código del comercio, por lo que digo es una sociedad, entonces las decisiones la deben tomar la junta directiva”.

Lea además:Autoridades vigilarán tránsito migratorio en frontera

Por su parte José Antonio Lizarazo dijo a Caracol Radio que, no hay ningún problema en la continuidad del actual gerente ya que semanas después del nombramiento del señor alcalde, la junta directiva ratifico me nombro nuevamente como gerente de la EIS, el nombramiento y el acta, la junta fue inscrita en la cámara de comercio con los respectivos tramites y la decisión de la junta directiva mediante su acta, nunca fue demandada, ya no hay espacio jurídico para demandarla”.

Los demandantes insisten en las faltas a la norma y analizan que camino seguirán jurídicamente.