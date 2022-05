A Cali le falta el 6% para llegar a la meta del 40% en refuerzos

Cali aún no llega a la meta del 40% de vacunación en refuerzos contra el COVID-19 para cumplir con el mandato del Ministerio de Salud para dejar el uso del tapaboca en espacios cerrados de forma obligatoria.

Hasta el momento el 75% de la población a vacunar tiene las 2 dosis y el 36% cumple con el refuerzo, explicó la secretaria de Salud de Cali Miyerlandi Torres.

Por este motivo, y con la intención de que la ciudad llegue a la meta lo más pronto posible, durante los últimos días la Secretaría de Salud Pública Distrital ha intensificado los esfuerzos de vacunación en territorio, tanto diurna como nocturna.

También, se trabaja para identificar aquellas dosis ya aplicadas, pero que no han sido reportadas al sistema Paiweb.

“Seguimos sumando todos los esfuerzos, entre ellos, la búsqueda a través de nuestros sistemas de información. Nos han llegado muchos datos de diferentes IPS que todavía faltan por reportar y esperamos que para este 1 y 2 de mayo logremos conseguir un porcentaje mucho más alto. Seguimos haciendo la invitación, seguimos vacunando con tercera dosis y esperamos el compromiso de la comunidad”, manifestó la secretaria.

Lea también:

Puntos de vacunación entre el 02 de mayo y el 07 de mayo:

Hospital Joaquín Paz Borrero: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 3 p.m.

IPS Centro de Salud La Rivera: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 3 p.m.

IPS Puerto Mallarino: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 3 p.m.

Terminal de Transportes: 2 al 7 de mayo, Lun., mie. y vie. 9 a.m. a 2 p.m, Mar., jue y sáb. 8 a.m. a 3 p.m.

CC Carrera: 3, 5 y 7 de mayo, Martes 8 a.m. a 12 m, Jueves 9 a.m. a 3 p.m, Sábado 9 a.m. a 2 p.m.

14 de Pasoancho: 2 al 7 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 3 p.m, Sábado 8 a.m. a 2 p.m.

Centro de Salud Meléndez: 2 al 7 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 12 m, Sábado 8 a.m. a 2 p.m.

IPS Primero de Mayo: 3 y 5 de mayo: Mar. y jue. 8 a.m. a 12 m

IPS Centro de Salud Terrón Colorado: 2 al 7 mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 3 p.m, Sábado 8 a.m. a 1 p.m.

Hospital Cañaveralejo: 2 al 7 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 3 p.m, Sábado 8 a.m. a 1 p.m.

IPS La Buitrera: 2, 4 y 6 de mayo, Lun., mié y vie. de 8 a.m. a 12 m.

IPS Montebello: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. de 8 a.m. a 12 m.

Polideportivo Santa Fe 2 – Fe y Vivir: 2 al 7 de mayo, Lun. a vie. de 7 a.m. a 4 p.m.

Sáb. de 7 a.m. a 3 p.m.

Estadio Pascual Guerrero: 3 al 8 de mayo, Mar. a vie de 7 a.m. a 4 p.m, Sáb. y dom. de 7 a.m. a 3 p.m.

IPS Obrero: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 3 p.m.

IPS Santiago Rengifo: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 3 p.m.

IPS Divino Niño: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 1 p.m.

IPS Primavera: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 1 p.m.

IPS Cristóbal Colón: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 3 p.m.

IPS Rodeo: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 3 p.m.

IPS Luis H: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 7 a.m. a 3 p.m.

Terminal del MÍO Andrés Sanín: 2 al 7 de mayo, Lun. a sáb. 8 a.m. a 3 p.m.

Fundación Carvajal La Casona: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. de 8 a.m. a 2 p.m.

Sector Los Mangos: 2 al 7 de mayo, Lun. a vie. de 8 a.m. a 2 p.m, Sáb. de 8 a.m. a 1 p.m.

Hospital Carlos Holmes Trujillo: 2 al 7 de mayo, Lun. a vie. de 8 a.m. a 2 p.m, Sáb. de 8 a.m. a 1 p.m.

Plazoleta Compartir: 8 de mayo, 8 a.m. a 1 p.m.

Hospital Carlos Carmona: 2 al 7 de mayo, Lun. a sáb. 8 a.m. a 2 p.m.

Centro de Salud Unión de Vivienda Popular: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 9 a.m. a 2 p.m.

Puesto de Salud Mariano Ramos: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 9 a.m. a 2 p.m.

Ancianato San Miguel: 2 al 6 de mayo, Lun. a vie. 8 a.m. a 12 m.