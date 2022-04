Comunales piden que se repongan alimentos no entregados del PAE en Cúcuta

Con beneplácito ha sido recibido por todos los sectores de la zona de frontera la adjudicación del plan de alimentación escolar, sin embargo se tienen algunos reparos por el tiempo que no funcionó y por esto piden una compensación a las comunidades.

Los lideres de la comunidad en Cúcuta han indicado que durante los tres meses de clases que los menores no tuvieron los alimentos estos debieron ser asumidos por los padres, y se debe buscar la forma de resarcir los dineros especialmente a los más necesitados

Carlos Camacho edil de la comuna 3 , le dijo a Caracol Radio que estos dineros públicos deben ser invertidos en los padres al muchos tener que hacer sacrificios para poder alimentar a los niños.

“¿Que va a pasar con los dineros que no se pagaron durante estos meses que el Plan De Alimentación Escolar no funcionó?, estos dineros deben ser pagados a los padres y darles un mercado por esta labor, estaremos haciendo una veeduría y no permitiremos que los dineros se pierdan”, dijo el líder comunal.

Lea también: En paz se conmemoró aniversario del estallido social en Cúcuta

Manifestó que esto ocasionó en que muchos padres prefirieran no enviar a los niños al colegio.