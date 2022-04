“Fajardo me ha invitado a buscar una manera de apoyo”: Rodolfo Hernández

El ingeniero Rodolfo Hernández ha aclarado que nunca buscaría “una alianza” con cualquier candidato presidencial para la segunda vuelta, al considerar que este mecanismo representa la continuidad de la política tradicional y se traduce es en el clientelismo.

“Cuando me inscribí el 15 de junio del año pasado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil yo jure ante dios y los ciudadanos que iba a ser independiente, entonces yo no puedo ofrecerle a los que me firmaron para ser candidato y después aliarme unilateralmente, esas alianzas las llaman acuerdos de gobernabilidad o programático, y eso es para saber que se roba uno y el otro, que puestos toma uno y el otro, entonces yo no me alío” dijo el candidato.

Hernández de igual forma reconoció que ha tenido acercamientos con el candidato Sergio Fajardo, pero que nunca se consideraría una alianza al representar solo beneficios para los candidatos y no para el pueblo.

“Si es cierto que el doctor Sergio Fajardo me ha invitado a que estudiemos una manera de apoyo, el apoyo no impone ninguna condición, yo lo que hago es escuchar y si hay una manera de apoyarnos mutuo con un mecanismo que los aprobemos ambos pues le preguntaremos a la gente, a mi me firmaron dos millones y les preguntaría si les gustaría que apoyemos a fulano, si dicen que si pues lo hare y si no pues no lo hago, a mi si gano perfecto por que me dedico a trabajar por Colombia y si pierdo pues igual, seguiré” afirmó el ex alcalde de Bucaramanga.

El candidato culmino una gira en la ciudad de Cúcuta en donde se reunió con sectores empresariales, comerciales y comunidad en general.