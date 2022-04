En medio de tensiones, concejo discute encargo de Contralor de Cartagena

Por solicitud de la concejal Carolina Lozano (ASI) el Secretario del Concejo de Cartagena, dio lectura a unos documentos en los cuales el sindicato SINTRENAL de Bolívar y el inspector de policía Renzo Orozco, adicionan unas preguntas a la continuación del debate de control político sobre el reintegro de inspectores de policía, las cuales estaban relacionadas con otro caso de remoción del cargo y sobre prepensiones, respectivamente.

A lo anterior, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) también adicionó unas preguntas al cuestionario relacionadas con trabajadores en provisionalidad que fueron desvinculados, y con el cumplimiento de la cuota de personas con discapacidad contratadas en el Distrito. Al ser sometidas a consideración, las proposiciones fueron aprobadas por la plenaria.

Seguido, el concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) comunicó que pondrá en consideración una proposición referente a Contraloría, por lo que el presidente (e) Óscar Marín (Conservador) y el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) se retiraron de la sesión manifestando tener impedimentos sobre el tema.

Debido al impedimento de Marín y la ausencia de la segunda vicepresidenta Carolina Lozano (ASI), se hizo un llamado a lista para elegir un presidente (e) mientras se tramita la proposición de Mendoza. En ese sentido, el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) fue seleccionado como presidente, ante la ausencia de los titulares. A su vez, el concejal César Pión (La U) solicitó la presencia de la jefa de oficina jurídica del Concejo, por lo que se decretó un receso de 6 minutos mientras hacía presencia.

Finalizado el receso y con la presencia de la funcionaria, se dio lectura a la proposición del concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) en la cual, sustenta que el encargo del Contralor Rafael Fortich se vence el 18 de mayo, y teniendo en cuenta que se puede prorrogar el mismo por 3 meses más, se hace necesario encargar a un nuevo Contralor (a). Para lo anterior, la proposición solicita:

I) Declarar la terminación inmediata del encargo que recae sobre Rafael Fortich. II) Que elconcejo designe el encargo de Contralor(a) Distrital III) Requerir a la Contraloría las hojas de vida de los funcionarios del nivel directivo. IV) Suspender la sesión hasta las 3:00 p.m. V) Delegar a los concejales Luder Ariza y Javier Julio para recibir las hojas de vida. VI) Reanudar la sesión para verificar si los funcionarios del nivel directivo cumplen requisitos para ser encargado como Contralor(a) Distrital mientras se surte la elección de un Contralor(a) en propiedad.

Antes de finalizar con la lectura de la proposición, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) insistió en repetidas oportunidades hacer uso de la palabra, sin embargo, el presidente (e) Ariza no se la concedió ya que debía terminarse la lectura del documento. Sin embargo, Barrios llamó la atención porque el Secretario del Concejo no lo llamó a lista al reanudar la sesión luego del receso. Al respecto, el Secretario explicó que no lo llamó a lista porque Barrios ha manifestado impedimento en temas de Contraloría.

Barrios manifestó que en sesiones pasadas había declarado ya no estar impedido para temas de Contraloría y dejó constancia de que no habría quorum para la aprobación, por lo que sería ilegal, teniendo en cuenta que la aplicación de las proposiciones se debe dar en un lapso de 3 días, no en el mismo día, como pretende la proposición del concejal Mendoza. También pidió que se envíe copia del acta de la sesión a la Procuraduría.

Ante esta discusión, los concejales César Pión (La U), Lewis Montero (La U), Wilson Toncel (Cambio Radical), Luis Cassiani (Cambio Radical), Rafael Meza (Conservador), David Caballero (Conservador), Liliana Suárez (ASI) y Hernando Piña (Liberal) se retiraron de la sesión.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) indicó que mientras se escoge un Contralor(a) en propiedad, el Concejo debe encargar un contralor (e), por lo que el objetivo de la proposición es cumplir un deber legal para no mantener un funcionario cuyo encargo está por finalizar

Ante una duda de la concejal Kattya Mendoza (Liberal) sobre la legalidad del encargo que se quiere hacer, la jefa de la Oficina Jurídica del Concejo aclaró que sí es legal realizarlo, pero que dejará constancia de ello por escrito después de analizar la proposición.

El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) mencionó que cuando hay vacancias absolutas, como ocurre con la Contraloría, se debe hacer un encargo de 3 meses, con la posibilidad de prorrogar por 3 meses adicionales. En ese sentido, explicó que el encargo del actual contralor termina el 18 de mayo, pero las sesiones del Concejo finalizan en abril, por lo tanto, si no se da este proceso antes de finalizar las sesiones, Cartagena no tendrá un Contralor.

Por una solicitud del concejal Julio, se hizo una verificación del quorum, y se confirmó que se contaba con la presencia de 5 concejales (Arboleda, Ariza, Julio, Sergio Mendoza, y Kattya Mendoza).

Continuando con el orden del día, el concejal César Pion (La U) explicó que quien dispone de los impedimentos no es el Secretario sino los propios concejales, agregó que la durante la lectura de la proposición no estaba una mesa ad hoc sino escogida por reglamento