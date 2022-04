Organizaciones sociales reclaman mínimos humanitarios

Las organizaciones sociales en el Catatumbo reclamaron mínimos humanitarios ante la violencia que afecta a esa zona del departamento y que en las últimas horas tuvo como epicentro el municipio de El Tarra.

Desde diversas agremiaciones se unieron en una sola voz para rechazar la violación al derecho internacional humanitario, y la crueldad de los ataques que se repiten casi a diario en diferentes escenarios de esa subregión que día a día suma más hechos violentos y cobra vidas.

Junior Maldonado desde Ascamat dijo que "la guerra está fuera de control, toca a niños, jóvenes, adultos, lideres sociales y a los firmantes del acuerdo de paz, a los pueblos indígenas, a los lideres comunales, la omisión del Estado se refleja a diario en los hechos que desafortunadamente viene ocurriendo".

Precisó el líder que "estamos cansados de la confrontación, que los civiles queden en medio del fuego cruzado. Que no se haya dado la implementación de la paz y que los catatumberos sigan afectados por esta guerra que cada día cobra más vidas y no hay como detenerla, no hay respuesta".

Indicaron que es necesario redoblar esfuerzos desde la institucionalidad para revisar la política de atención social e integral para esa región afectada por la violencia.