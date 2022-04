“No vamos a permitir desabastecimiento no bloqueos, no actos de vandalismo”

La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, advirtió en un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en Manizales que, desde ya se tiene el plan de contingencia ante posibles hechos de orden público que se podrían registrar en las manifestaciones que se plantea serán realizadas el 28 de abril y el 1 de mayo.

“Dando alcance a las lecciones aprendidas del 2021, las entidades presentes en el Consejo de Seguridad, por unanimidad, y de manera categórica, determinamos que no se van a permitir acciones por vía de hecho, no vamos a permitir desabastecimiento, no bloqueos y no actos de vandalismo y afectaciones a los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Respetamos, acompañamos y garantizamos la manifestación pacífica como derecho constitucional sagrado de la democracia”, enfatizó Sandra Alzate Cifuentes, viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad.

Resaltó que serán contundentes con los violentos y se ha solicitado la plena aplicación de la ley se seguridad ciudadana que establece penas ejemplarizantes para quienes cometan delitos que afecten el orden público.

“La fuerza pública está lista con sus equipos antibloqueo, escuadrones de reacción antidisturbios, para mantener la tranquilidad de la comunidad y evitar los bloqueos que generen graves afectaciones a los derechos y libertades de los habitantes del Eje Cafetero y del Tolima”, dijo la funcionaria.

Han determinado también la presencia de cuatro secciones del SMAD en Pereira, dos en Manizales, dos más en Armenia y una en Tolima; adicional a esto, dispondrán de 1.143 unidades de la Policía, como quipos de intervención, y el apoyo temporal de 216 funcionarios de la entidad adicionales para fortalecer los dispositivos de seguridad. Entre tanto, en el departamento de Tolima dispondrán de 134 uniformados adicionales.

Otra de las acciones socializadas durante el encuentro, es la instalación de Puestos de Mando Unificados desde las ciudades capitales de cada departamento, con estas harán seguimiento detallado de todos los escenarios, espacios que estarán integrados por diferentes entidades de control, del ministerio público, las fuerzas militares y policiales, entidades de socorro y de atención hospitalaria.

“Se ha solicitado fortalecer las cápsulas de inteligencia existentes para anticipar cualquier acto de violencia en el marco de las manifestaciones, así mismo se establecerán burbujas jurídicas para la reacción inmediata ante eventos en flagrancia en coordinación de la Fiscalía General de la Nación”, indicó Alzate Cifuentes.

También señaló que se contará con la presencia de 7.000 militares para todo el Eje Cafetero y Tolima, con el propósito de mantener la protección de la infraestructura en sectores estratégicos de la región como peajes, puentes, túneles, acompañamiento a caravanas y demás requerimientos especiales que lleguen a afectar la movilidad en la región y en el país.

Por último, indicó que la Fuerza Aérea Colombiana dispondrá de todas sus capacidades para el transporte de personal, toma de imágenes, perifoneo e inteligencia aérea para la prevención y acciones de especial atención.

