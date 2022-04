Entregan nuevamente el PAE en Malambo en medio de críticas por las raciones

En medio de críticas por las raciones del Programa de Alimentación Escolar en Malambo, la Alcaldía de este municipio retomó nuevamente la entrega de meriendas, que estaba suspendido hace varias semanas.

Con un pan, coolecherita y una naranja retomaron las meriendas en los colegios del municipio, según confirmaron los mismos docentes.

Desde el año pasado los niños en Malambo vienen recibiendo un pan, una colecherita, un bocadillo y una fruta, que según los docentes es una naranja "muy pequeña y ácida", o un banano, que corresponde a la ración industrializada contratada cada una por $2.560 pesos.

De hecho, ante ese valor tan bajo por ración, aseguran desde la Asociación de Educadores (ADEA), que los oferentes no le han apostado a las dos licitaciones que han sido declaradas como desiertas en Malambo, no tanto por lo económico, sino porque consideran que no sería lo más responsable el contenido de cada ración con ese precio.

Ante esa situación, la Alcaldía en un tercer intento de licitación, habría aumentado el valor pagado por ración, elevando el proceso de $5 mil millones a $7 mil millones de pesos.

Aunque la Alcaldía señala que desde hace dos semanas no se suministraba el PAE, la docente indica que recibieron advertencias de algunas instituciones que no recibían los alimentos desde hace más de un mes. Además, la secretaría de Educación tiene otros retrasos como pago de aumentos salariales.