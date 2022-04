Cocaleros marcharon en Catatumbo pidiendo parar erradicación

Una nueva jornada de marcha se realizó en las últimas horas en la región del Catatumbo por parte de las comunidades, las cuales se dedican al cultivo de la hoja de coca y han visto sus finanzas afectadas por la erradicación que actualmente adelantan las autoridades.

A pesar de mantenerse las negociaciones entre la gobernación de Norte de Santander, el Gobierno Nacional y los líderes de esta comunidad, se ha reiterado que se realizan estas manifestaciones para mostrar el número de personas que están siendo afectadas por este proceso.

Uno de los voceros de los marchantes, le dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos accediendo a la sustitución de cultivos ilícitos pero de una forma gradual, especialmente si vemos que empiezan a llegar los proyectos que tanto se han prometido por parte del gobierno y nunca han sido ejecutados, nosotros no queremos generar inconvenientes pero si tenemos que hacer estas manifestaciones para que vean que no hay otra forma de subsistir en el Catatumbo si no es cultivando la mata de coca”.

Por parte de la administración municipal del municipio de Tibú se hizo el acompañamiento en esta marcha, indicando que se deben garantizar los derechos de las comunidades y el diálogo con el Gobierno Nacional.

La marcha se realizó desde las nueve de la mañana de este viernes el 22 de abril desde la entrada en la vereda Beltranian, pasando por la vereda J10 y Tres Bocas, y finalizando en casco urbano del municipio de Tibú.