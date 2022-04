Mujer asesinada por robar su bebé en Soacha era de Boyacá: no hay dolientes

La víctima de esta macabra historia, una habitante de calle que estaba embarazada y quien fue asesinada para robarle su bebé en Soacha (Cundinamarca), según la policía nacional, es Sandra Johanna Álvarez Solano y habría nacido en Garagoa, Boyacá. Su historia después de su muerte sigue siendo triste, pues su hijo, esta en manos del Instituto de Bienestar familiar, y por ahora, no hay dolientes ni de la víctima ni de su bebe.

En el municipio de Garagoa, donde habría nacido Sandra Johanna hace alrededor de 37 años, las autoridades no encuentran nada sobre ella, ni en las bases de datos del siseen aparece, nadie la conoce, y mucho menos aparee algún familiar para darle su despedida.

El alcalde de de Garagoa, Fabio Arévalo, explicó en dialogo con Caracol Radio que “no hemos recibido ningún requerimiento de ninguna autoridad, luego de conocerse que al parecer esta mujer, sería oriunda de nuestro pueblo. Sin embargo, por iniciativa propia, hemos buscado en todas las bases de datos, con lo preliminar conocido, algo que nos ayude a establecer los lazos de consanguinidad de la víctima con su supuesta familia en nuestro pueblo, pero no aparece nada: no aparece ni en el Sisben, y nadie conoce sobre ella, y mucho menos sobre cómo llegó a parar a Soacha, por eso, hasta tenemos incertidumbre y cuestionamos la veracidad del lugar de nacimiento de dicha víctima, pues acá, nadie la conoce, no aparece nada que la vincule con esta tierra, y esperaremos a ver si alguien aparece como doliente”.

En Boyacá, seguirán pendientes por si alguien conocía a esta mujer, y las autoridades tambien esperan a alguien doliente, para intentar asegurar el futuro del bebe de Sandra Johanna Álvarez Solano.