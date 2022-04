Campesinos y cultivadores de coca piden comisión de verificación / ()

En las instalaciones del Club El Comercio se desarrolló una nueva mesa técnica entre el Gobernador de Norte de Santander, campesinos del Catatumbo y cultivadores de hoja de coca.

Los cultivadores han solicitado una comisión de verificación en la región, pues los recursos no han sido invertidos en los proyectos que fueron plasmados en los acuerdos y el programa PNIS.

Franklin Lazo, líder del Movimiento Comunal del Catatumbo aseguró "estas reuniones en las que estamos participando, le estamos diciendo al Gobierno Nacional, quieren que arranquemos la mata de coca, pero qué planes y proyectos hay en la región".

"estamos cansados de promesas y anunios, que no no han llevado a ninguna parte, se habló del PNIS pero este no ha dado ningún resultado, nosotros no hemos visto las oportunidades para el campesino de la región". Señaló

Se ha planteado por parte del Gobierno una asamblea para presentar una alternativa de sustitución.