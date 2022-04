Solicitan suspensión de actividades en la plaza de mercado de Sogamoso

En el año 2018 fue instaurada una acción popular en el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso, por las malas condiciones de infraestructura de pabellones e higiene que podría afectar a la comunidad, por lo que la Procuraduría Ambiental y Agraria solicitó suspender actividades en esta Plaza de mercado, la central minorista de abastos SOGABASTOS, que desde hace 31 años se sitúa en el municipio.

Ante esta situación, el alcalde Rigoberto Alfonso sostuvo que: “En temas de seguridad instalamos cámaras, hemos adelantado operativos permanentes de seguridad y el resultado ha sido 23 personas privadas de la libertad por delitos como hurto, consumo y ventas sustancias psicoactivas, habilitamos 7 unidades sanitarias, pero además, en el sector del parqueadero recuperamos la zona y hacemos limpieza de desinfección cada 45 días”.

El mandatario sostuvo que se ha podido evidenciar que la central minorista de abastos SOGABASTOS no cumple con la normativa de sanidad del INVIMA para la venta de cárnicos y lácteos, no cuenta con la norma de sismo resistencia, ni las instalaciones eléctricas con los estándares exigidos, y en el caso de los restaurantes ubicados en la plaza o cercanos no pueden estar habilitados por la contaminación que se genera con el polvo.

“Nosotros presentamos al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) el proyecto de construcción de la plaza de mercado de la Provincia de Sugamuxi, en el municipio de Sogamoso por un valor de $16.253 millones, con este proyecto elaboramos diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y redistribución de espacios, el cual dará cumplimiento a las normativas exigidas, esperamos el respaldo del Gobierno Nacional”, expresó el mandatario.

El alcalde indicó que su gran preocupación es la futura invasión del espacio público, pero sobre todo, el incremento del precio de los alimentos en el ambito regional, teniendo en cuenta que Sogabastos distribuye a 13 municipios de la provincia Sugamuxi, así como la provincia de la libertad y Tundama, y parte de los departamentos de Casanare y Santander.