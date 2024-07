Ali Stone abre su caja musical de Pandora

Música

Ali Stone, la cantautora y multinstrumentista bogotana con raíces santandereanas, de nuevo cautiva a sus seguidores con otra de sus creaciones. Acaba de publicar el álbum Pandora compuesto por seis canciones y un audio situado en el centro de la lista.

Las canciones nuevas de Ali Stone

En diálogo con Lo Más Caracol explicó que las seis canciones: Lúmina, Serena, Perpetua, Camaleónica, Afilá y Pandora; son adjetivos que la identifican. Se describe como una caja de sorpresas, como la de Pandora, que a Ali Stone le permite mostrase al mundo tal como es.

Ser multinstrumentista le aporta a Ali Stone encargarse de todo, desde la creación de letras hasta la musicalización y mezclas finales de sus canciones. Para este trabajo se concentró en que cada canción tuviera una propia identidad pero al mismo tiempo que conectara con las demás. Dice que, como las novelas literarias, procuró que las interpretaciones tuvieran una continuidad cronológica.

Reconocimientos a Ali Stone

Ali Stone fue nominada al Latin GRAMMY. La revista Billboard la catalogó como una de las Latin Hitmakers de los últimos tres años, y ha sido apodada por Dave Pensado como la “versión de una one-man band del 2020″.

Los inicios deAli Stone

La artista bogotana comenzó a hacerse un nombre de manera local produciendo remixes para Katy Perry, Axwell, Sebastian Ingrosso, Disney’s Monsters University y muchos otros. Stone también se presentó en conciertos como el Electric Daisy Carnival y abrió la gira Purpose World Tour de Justin Bieber.

Ali Stone, compositora colombiana, fue nominada a los Latin Grammy

El exitoso recorrido musical de Ali Stone y sus influencias colombianas

Ali Stone y su trabajo para grandes artistas

Desde que se mudó a Los Ángeles, en el 2018, Ali ha estado componiendo y produciendo canciones para artistas como RBD, Danna Paola, Manuel Turizo, Diplo, Major Lazer, Sofía Reyes, Lasso, Goyo (ChocQuibTown), Bruses, Mary J. Blige, Milky Chance, Jessie James Decker, Alok, Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela, Flor De Toloache, Natti Natasha, y Cami, entre otros, además de marcas como WhatsApp, Meta, Roland.

El activismo de Ali Stone

Stone ha sido, durante mucho tiempo, vocera de la campaña internacional “Mujeres que trabajan para mujeres”, que promueve la igualdad de género en trabajos dominados por hombres, y aliada de la Fundación Playing for Change, que promueve la educación a través de la música en las comunidades de recursos escasos. También forma parte del SoundBoard de We Are Moving The Needle de Emily Lazar, donde es mentora de niñas que quieren desempeñarse en el mundo de la producción e ingeniería musical.

Ali Stone es artista de las marcas Roland, Universal Audio, Ableton, Acustica, Native Instruments, Gibson, KRK, Rikhi Ram Originals, Kala Brand, NUGEN Audio.