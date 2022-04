Más de doce municipios en Norte de Santander tendrán corte de energía

Serán dos cortes que se realizarán en el servicio eléctrico en varios municipios de Norte de Santander, debido a los trabajos que realiza la empresa de energía en la región y mantenimiento en el servicio de la interconexión nacional.

El primero se realizará este martes 19 de abril entre las 7 y las 11 de la mañana en los municipios de Toledo, La Bateca, Chitagá y Cácota afectando a varios sectores rurales también de los municipios de Pamplona, Silos, Mutiscua, Pamplonita y Chinacota.

Helfar Rico profesionales de subgerencia de distribución de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que éste primer corte se da por labores que se realizarán en la subestación de Toledo por parte de ISA Intercolombia.

“Esto se debe al cambio de unos equipos en la subestación y el origen de la desconexión no es de CENS si no es de Intercolombia, nosotros durante ese tiempo hacemos trabajos preventivos y correctivos para impactar en menor proporción a los usuarios con otras futuras desconexiones, respecto a las desconexiones las recomendaciones son no sólo apagar los electrodomésticos sino también desconectarlos porque son cambios en equipos que pudiesen presentar alguna novedad, hay que tener precaución y desconectar todos los electrodomésticos hasta que se normalice el servicio”, dijo el funcionario.

El segundo corte de energía se realizará el miércoles 20 de abril desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los municipios de Santiago, San Cayetano, Salazar, Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica y Villa Caro, además de algunos sectores rurales de Durania y Bochalema.

Este corte se da por la remodelación de red en media tensión por parte de CENS.