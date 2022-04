Habitantes de la vereda La Quebradita exigen la construcción de un puente

La vereda La Quebradita está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, pero se ingresa por la vía de Yolombó y por las recientes inauguradas vías del Nus. El caserío está a cerca de dos horas de Medellín. Es un lugar con una riqueza hídrica importante, pero que se ha convertido en un problema. En este lugar habitan alrededor de 25 personas, entre menores, adultos y ancianos que viven de la agricultura. Desde hace un año una avenida torrencial se llevó los tres puentes que les servía para salir del lugar, ahora dependen del clima para poder salir a abastecerse ya que deben atravesar la quebrada que los separa del resto de la comunidad, pero cuando llueve demasiado se crece el afluente y los confina, incluso han durado hasta dos semanas esperando que baje el nivel para poder cruzar por las piedras o por el agua corriendo un riesgo para sus vidas.

En este caserío hay cuatro menores que están estudiando y diariamente les toca atravesar la quebrada, en ocasiones, hasta se quitan el uniforme para pasar a la otra orilla e ir a estudiar, así diariamente.

“Yo llevó un año pasando por la quebrada y cuando se crece me toca pasar por el agua y es un riesgo. Así como me ha tocado pasar a mí me da dificultad y me toca pasar en calzoncillos para no mojar el uniforme ni los cuadernos y lo hago para cumplir un deber, el de estudiar, pero si se crece ya no puedo pasar y perder clase”, dijo Juan David González Ramírez, estudiante de quinto de primaria.

Juan Darío Espinoza Pérez, es un campesino y padre de cuatros muchachos de 14, 11, 9 un bebé de un año y medio respectivamente; cuenta que sus tres hijos mayores también deben atravesar la quebrada para ir a estudiar, su zozobra es diaria en la época de lluvias, además, teme que sus hijos se enfermen porque deben cruzar el afluente a las 6 de la mañana para alcanzar la chiva que los lleva a la escuela.

“A ellos siempre se les dificulta mucho porque a veces les toca quitarse la ropa y pasan al otro lado y mientras se cambian los deja la escalera y es que está quebrada siempre lleva mucha corriente y medio baja crecida y ellos ya no pueden pasar, pierden mucha clase. Les toca pasar muy temprano, y no solo eso también en la tarde ellos llegan a las 6 de la tarde y acalorados les toca meterse a la quebrada y eso es dañino”.

Cuenta que pasar con el mercado también tortuoso porque se les caen los productos a la quebrada, por eso les toca dividirlo en varios paquetes para poder pasarlo, así tres o cuatro veces, dependiendo la cantidad, pero lo que más le preocupa es que su esposa tiene que pasar la peligrosa corriente con el hijo de brazos y ha sufrido caídas.

“También dificulta para el paso de uno, por ejemplo cuando la señora tiene que llevar al control al niño y en varias ocasiones se ha caído y se le han mojado los papeles y le ha tocado devolverse y perder la cita. Tenemos que pasar con un palo con cuidado y a veces se resbala uno y al agua se va o muchas veces es mejor uno meterse al agua para uno no irse a aporrear o golpear al niño”, recalcó.

Pero no son los únicos, así también lo deben hacer los adultos mayores quienes se apoyan en palos que utilizan como bastones para atravesar la quebrada, como lo relata la señora María Elena Arango, quien tiene 70 años y en ocasiones se ha caído en el afluente y se ha golpeado con las piedras intentando cruzar la quebrada. Muchas veces lo hace sola.

“Me toca pasarme entre el agua y aun así muchas veces me caigo porque no me siento capaz de pasar por entre las piedras porque ya las piernas no me da me toca pasar entre la quebrada. Por ejemplo hoy el agua me llega más arriba de la cintura. A uno si le da susto pero hay cosas que son primordiales como ir al médico y cuando me toca ir a comprar algunas cosas al Caney”, contó la señora María Elena.

Transportar a los enfermos es otro problema y en ocasiones les ha tocado dejar a esas personas sin atención médica oportuna, agravando la salud del paciente. Así lo relata Jorge Arango, otro habitante que padece la problemática.

“Si una persona se enferma o tiene algo urgente se tiene que morir, ha habido dos personas que han estado muy enfermas y por una picadura de serpiente o algo así y se tuvo que esperar hasta el otro, afortunadamente no se murió, pero las atenciones es mejor que las hagan oportunamente”.

En esta zona había un puente construido por la misma comunidad, incluso podían cruzar carros pequeños por él, pero ahora ya no existe por cuenta de las lluvias. Walter González Ramírez, habitante de la vereda relata que su madre tiene 85 años y cuando lo visita tiene que pasarla cargada y por esta situación casi no va a la zona.

“Sinceramente estamos corriendo un riesgo muy alto pasando nuestros niños por la quebrada. Estamos esperando que el Estado o la alcaldía miren que nos tiene abandonados. Nos ha tocado quedarnos por ahí 8 o 15 dias porque no podemos pasar y la comida, pues tenemos frutas, yuca y plátano y vamos pasando, pero del resto espera a que baje el agua para poder pasar”, agregó.

La junta de Acción Comunal ha gestionado con la alcaldía de Santa Rosa de Osos una solución urgente a esta problemática, incluso ya se han hecho algunas reuniones con la administración, en las cuales han solicitado que el puente sea apto para el cruce de carros pequeños, para que los campesinos puedan sacar sus productos e ingresar, dijo Gloria Gizao, la vicepresidenta de la JAC.

“Aquí lo que necesitamos es algo definitivo y que las personas no tengan que estar sufriendo para el transporte porque están todos incomunicados y necesitamos que se solucione rápido y que se vea. Un puente definitivo para que puedan transitar todos” aseguró la vicepresidenta.

Caracol Radio también conversó con el alcalde de Santa Rosa de Osos quien explicó que ya ha gestionado los recursos necesarios para poder solucionar el problema a esta comunidad, pero se han presentado algunas dificultades de tramitología lo que ha impedido reconstruir los tres puentes que se llevó la creciente súbita del año pasado, entre esos el de la vereda La Quebradita, pero que ya se tiene este objetivo dentro del Plan de Acción Específico (PAE).

“Digamos que los recursos no han llegado a las arcas del municipio y es ahí donde nosotros estamos insistiendo y tocando esa puerta para poder solucionar todo este tipo de problemáticas. Aquí hay una serie de procesos que se vienen surtiendo y espero yo que en el menor tiempo posible se puedan realizar”, aseveró Calos Posada Zapata alcalde de Santa Rosa de Osos.

El alcalde no dio un tiempo específico para solucionar la problemática, pero recalca que su intención es construir los puentes antes de terminar su administración, siempre y cuando el gobierno nacional desembolse los recursos necesarios, asegura que el municipio no cuenta con ellos y drecalca que siente temor de que ocurra alguna tragedia en esa zona.

“No tengo la varita mágica para situaciones tan dolorosas como esta la que ocurrió en la vereda, que en una emergencia que duró unos minutos a los gobiernos nos pueden costar meses, pero que hay compromiso y voluntad de solucionarlo”, agregó.

La preocupación de la comunidad de la vereda La Quebradita es por la actual temporada de lluvias y temen que ocurra una tragedia y que el afluente arrastre alguna persona por intentar cruzarlo.

Caracol Radio ha podido evidenciar que esa quebrada crece bastante lo que le impide la movilidad a la comunidad.